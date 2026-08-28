SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fed de EEUU. aprueba reorganización de estructura societaria de BCI

    Esto se suma a la autorización por parte de la CMF de la inscripción de las acciones de BCI Group en los registros de valores.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    09 Abril 2026 Junta Accionistas BCI, ncabezada por Ignacio Yarur y Eugenio Von Chrismar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El proceso de reorganización de BCI sigue marcando hitos. Este viernes, la entidad informó que la Reserva Federal de Estados Unidos aprobó a Bci Group como Bank Holding Company, esto en el marco de la estructura societaria de la entidad anunciada a inicios de este año.

    El proceso contempla la creación de la sociedad llamada Bci Group, que tendrá bajo su a control dos bancos independientes entre sí: por un lado, Bci, incluido Bci Miami, Bci Perú y las filiales locales, y, por otro lado, City National Bank of Florida (CNB).

    El proceso se anunció en enero, tras lo cual en abril se constituyó la sociedad matriz Bci Group S.A. Luego, recibió la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú. Esta semana la Comisión de Mercado Financiero (CMF) autorizó la inscripción de las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la CMF.

    “Este es un paso fundamental en el proceso de evolución societaria que estamos llevando adelante para fortalecer la proyección del grupo. Nuestro objetivo es potenciar nuestro crecimiento en Chile, Estados Unidos y Perú para maximizar la creación de valor para todos los accionistas, optimizar el uso de capital y diversificar nuestras fuentes de financiamiento”, dijo Ignacio Yarur, presidente del directorio de Bci.

    Los próximos pasos implican invitar a todos los accionistas de banco BCI a incorporarse a Bci Group a través del canje de sus títulos. Lo anterior se llevará a cabo mediante una oferta pública de acciones (OPA), en la que Bci Group ofrecerá adquirir las acciones Bci a sus actuales accionistas, pagando a cambio con títulos de Bci Group en una relación uno a uno.

    Más sobre:BancaBCIFedBCI Group

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    Atentado incenciario en Los Sauces: brigada especializada de la PDI realiza las primeras diligencias

    Lo más leído

    1.
    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    2.
    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    3.
    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    4.
    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    5.
    Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

    Encuesta de Bienestar Social 2025: disminuyen los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes

    6.
    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    La mitad de los trabajadores formales en Chile gana más de $1 millón al mes, según datos de las AFP

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile
    Chile

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa
    Negocios

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida
    El Deportivo

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    Una marca de 52 años: Cristian Campestrini se mete en los libros igualando el récord de longevidad en el fútbol chileno

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal
    Mundo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien