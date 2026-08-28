Fed de EEUU. aprueba reorganización de estructura societaria de BCI

El proceso de reorganización de BCI sigue marcando hitos. Este viernes, la entidad informó que la Reserva Federal de Estados Unidos aprobó a Bci Group como Bank Holding Company, esto en el marco de la estructura societaria de la entidad anunciada a inicios de este año.

El proceso contempla la creación de la sociedad llamada Bci Group, que tendrá bajo su a control dos bancos independientes entre sí: por un lado, Bci, incluido Bci Miami, Bci Perú y las filiales locales, y, por otro lado, City National Bank of Florida (CNB).

El proceso se anunció en enero, tras lo cual en abril se constituyó la sociedad matriz Bci Group S.A. Luego, recibió la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú. Esta semana la Comisión de Mercado Financiero (CMF) autorizó la inscripción de las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la CMF.

“Este es un paso fundamental en el proceso de evolución societaria que estamos llevando adelante para fortalecer la proyección del grupo. Nuestro objetivo es potenciar nuestro crecimiento en Chile, Estados Unidos y Perú para maximizar la creación de valor para todos los accionistas, optimizar el uso de capital y diversificar nuestras fuentes de financiamiento”, dijo Ignacio Yarur, presidente del directorio de Bci.

Los próximos pasos implican invitar a todos los accionistas de banco BCI a incorporarse a Bci Group a través del canje de sus títulos. Lo anterior se llevará a cabo mediante una oferta pública de acciones (OPA), en la que Bci Group ofrecerá adquirir las acciones Bci a sus actuales accionistas, pagando a cambio con títulos de Bci Group en una relación uno a uno.