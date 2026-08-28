SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

    El funcionario habría brindado información reservada sobre procesos a distintas bandas que eran investigadas, a cambio de retribuciones económicas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Santiago 28 de enero 2025. Fachada de Juzgados de Garantia y Tribunales de juicio oral peal en el centro de Justicia. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedó Jaime Inostroza Andrade, el funcionario del Poder Judicial que fue fue detenido por presuntamente entregar información reservada a organizaciones criminales.

    En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se llevó a cabo la formalización del funcionario que se desempeñaba en el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

    De acuerdo con las pesquisas, el imputado habría brindado información reservada sobre procesos a distintas bandas que eran investigadas, a cambio de retribuciones económicas.

    Al funcionario, de profesión ingeniero informático, se le imputan los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos, obstrucción a la investigación e infracción al artículo 38° de la ley 20.000, que dice relación con la prohibición de entregar antecedentes reservados en investigación por tráfico de drogas.

    Según conoció La Tercera, las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente, se iniciaron a partir de una causa por tráfico de drogas. Luego de que los imputados fueran alertados de las medidas intrusivas que se habían dispuesto en su contra.

    En la audiencia se dio a conocer el caso de la instalación de una cámara, la cual fue detectada y desmontada por la banda delictual. Es así como se revisó quienes tuvieron acceso a la investigación detectando los accesos indebidos del imputado.

    Además se expuso, que el funcionario registra varios viajes a Estados Unidos e ingresos no justificados por $80 millones entre 2023 y 2026.

    El tribunal fijó un plazo de investigación de 200 días.

    Cabe recordar que el pasado martes se llevó a cabo el control de detención del individuo, ocasión en que el tribunal determinó ampliar la detención ante la falta de diligencias por realizar.

    Más sobre:Poder JudicialPolicialFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    5 juegos recomendados para gamers

    Lo más leído

    1.
    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    2.
    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    3.
    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    4.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    5.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    6.
    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz
    Chile

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”
    Cultura y entretención

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo
    Mundo

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien