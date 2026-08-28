Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

Santiago 28 de enero 2025. Fachada de Juzgados de Garantia y Tribunales de juicio oral peal en el centro de Justicia. Javier Torres/Aton Chile

En prisión preventiva quedó Jaime Inostroza Andrade, el funcionario del Poder Judicial que fue fue detenido por presuntamente entregar información reservada a organizaciones criminales.

En el Juzgado de Garantía de San Bernardo se llevó a cabo la formalización del funcionario que se desempeñaba en el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

De acuerdo con las pesquisas, el imputado habría brindado información reservada sobre procesos a distintas bandas que eran investigadas, a cambio de retribuciones económicas.

Al funcionario, de profesión ingeniero informático, se le imputan los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos, obstrucción a la investigación e infracción al artículo 38° de la ley 20.000, que dice relación con la prohibición de entregar antecedentes reservados en investigación por tráfico de drogas.

🔴CAUSA FUNCIONARIO JUDICIAL. Tribunal de San Bernardo otorga prisión preventiva solicitada por @Fisc_Occidente para funcionario del Poder Judicial investigado por filtrar antecedentes a bandas criminales. Se fijó plazo de 200 días para la investigación.

👇🏻 pic.twitter.com/J7FId8JVDK — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) August 28, 2026

Según conoció La Tercera, las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente, se iniciaron a partir de una causa por tráfico de drogas. Luego de que los imputados fueran alertados de las medidas intrusivas que se habían dispuesto en su contra.

En la audiencia se dio a conocer el caso de la instalación de una cámara, la cual fue detectada y desmontada por la banda delictual. Es así como se revisó quienes tuvieron acceso a la investigación detectando los accesos indebidos del imputado.

Además se expuso, que el funcionario registra varios viajes a Estados Unidos e ingresos no justificados por $80 millones entre 2023 y 2026.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 200 días.

Cabe recordar que el pasado martes se llevó a cabo el control de detención del individuo, ocasión en que el tribunal determinó ampliar la detención ante la falta de diligencias por realizar.