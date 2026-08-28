Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó un balance positivo de la situación de seguridad en la Macrozona Sur durante su visita a La Araucanía, donde participó de una reunión de coordinación con autoridades regionales y provinciales en el marco del nuevo esquema de mando único operativo para el estado de excepción.

La autoridad visitó durante la jornada anterior zonas afectadas por la violencia rural, entre ellas Ercilla y Collipulli, además de dependencias de Carabineros y municipios de la zona. En ese contexto, destacó el respaldo del Ejecutivo al trabajo desarrollado por las distintas instituciones desplegadas en el territorio.

“Quisiera hacer un balance positivo de lo que ha significado la visita a la región de la Araucanía” , sostuvo Pavez, quien agregó que existe un “respaldo total del gobierno a la labor que se desarrolla en materia de seguridad en la región de la Araucanía”.

Uno de los principales énfasis de la visita estuvo puesto en la coordinación del estado de excepción. Según explicó el subsecretario, la reunión realizada junto a los delegados presidenciales de la zona fue coordinada con la implementación de la decisión del Ejecutivo de avanzar hacia un mando único para las operaciones de seguridad.

“Lo hicimos coincidir, por supuesto, a propósito de la decisión del gobierno de generar un mando único operativo para el estado de excepción en la Macrozona Sur”, afirmó.

Una sola conducción militar

El esquema de mando unificado comenzó a implementarse en junio y dejó al Ejército a cargo de la Jefatura de la Defensa Nacional para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, terminando con la conducción diferenciada que existía anteriormente en parte del territorio.

La medida busca concentrar la planificación y ejecución de las operaciones bajo una misma conducción, permitiendo una coordinación más integrada de los recursos desplegados en la zona.

En esa línea, Pavez destacó que el nuevo esquema no supone únicamente la actuación de las Fuerzas Armadas, sino la articulación de todo el sistema de seguridad.

“Eso significa no solamente las Fuerzas Armadas, Ejército y también la Armada en la región de la Araucanía, sino también ambas policías, además de la coordinación de Gendarmería de Chile, por supuesto la Fiscalía”, explicó.

El subsecretario vinculó esta coordinación con la disminución de los hechos de violencia registrados en la zona. “Hemos tenido un reporte respecto de lo positivo que ha sido el estado de excepción constitucional para la Macrozona Sur (...) asociado a una baja sostenida de incidentes de violencia gracias a la coordinación que ha habido en todo el sistema que opera la seguridad”, indicó el subsecretario.

El estado de excepción, que rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío desde 2022, fue nuevamente prorrogado por el Congreso por 30 días a partir del 23 de agosto.