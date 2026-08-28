SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno destaca baja de hechos de violencia y se reúne para coordinar el mando unificado para la Macrozona Sur

    El subsecretario del Interior viajó hasta la zona y destacó el respaldo del Ejecutivo al trabajo desarrollado por las distintas instituciones desplegadas en el territorio.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó un balance positivo de la situación de seguridad en la Macrozona Sur durante su visita a La Araucanía, donde participó de una reunión de coordinación con autoridades regionales y provinciales en el marco del nuevo esquema de mando único operativo para el estado de excepción.

    La autoridad visitó durante la jornada anterior zonas afectadas por la violencia rural, entre ellas Ercilla y Collipulli, además de dependencias de Carabineros y municipios de la zona. En ese contexto, destacó el respaldo del Ejecutivo al trabajo desarrollado por las distintas instituciones desplegadas en el territorio.

    “Quisiera hacer un balance positivo de lo que ha significado la visita a la región de la Araucanía”, sostuvo Pavez, quien agregó que existe un “respaldo total del gobierno a la labor que se desarrolla en materia de seguridad en la región de la Araucanía”.

    Uno de los principales énfasis de la visita estuvo puesto en la coordinación del estado de excepción. Según explicó el subsecretario, la reunión realizada junto a los delegados presidenciales de la zona fue coordinada con la implementación de la decisión del Ejecutivo de avanzar hacia un mando único para las operaciones de seguridad.

    “Lo hicimos coincidir, por supuesto, a propósito de la decisión del gobierno de generar un mando único operativo para el estado de excepción en la Macrozona Sur”, afirmó.

    Una sola conducción militar

    El esquema de mando unificado comenzó a implementarse en junio y dejó al Ejército a cargo de la Jefatura de la Defensa Nacional para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, terminando con la conducción diferenciada que existía anteriormente en parte del territorio.

    La medida busca concentrar la planificación y ejecución de las operaciones bajo una misma conducción, permitiendo una coordinación más integrada de los recursos desplegados en la zona.

    En esa línea, Pavez destacó que el nuevo esquema no supone únicamente la actuación de las Fuerzas Armadas, sino la articulación de todo el sistema de seguridad.

    “Eso significa no solamente las Fuerzas Armadas, Ejército y también la Armada en la región de la Araucanía, sino también ambas policías, además de la coordinación de Gendarmería de Chile, por supuesto la Fiscalía”, explicó.

    El subsecretario vinculó esta coordinación con la disminución de los hechos de violencia registrados en la zona. “Hemos tenido un reporte respecto de lo positivo que ha sido el estado de excepción constitucional para la Macrozona Sur (...) asociado a una baja sostenida de incidentes de violencia gracias a la coordinación que ha habido en todo el sistema que opera la seguridad”, indicó el subsecretario.

    El estado de excepción, que rige en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío desde 2022, fue nuevamente prorrogado por el Congreso por 30 días a partir del 23 de agosto.

    Más sobre:Macrozona surLa AraucaníaBiobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    El espía masón: un relato de Jaime Bayly

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Lo más leído

    1.
    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    2.
    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    3.
    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    4.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    5.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    6.
    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz
    Chile

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Tres expulsiones y una pelea masiva: Chile vence a Uruguay en Americas Rugby Championship con batalla campal incluida

    En vivo: Alexis Sánchez se enfrenta a Lionel Messi en el duelo entre Montreal e Inter Miami

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”
    Cultura y entretención

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Godard, Ford y Baker

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo
    Mundo

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien