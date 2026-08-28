El optimismo de la Roja cestera pese a la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”

El optimismo de la Roja cestera tras la caída ante Estados Unidos: “Tuvimos momentos de igual a igual; no nos achicamos”.

La selección chilena de básquetbol perdió por 89-71 ante Estados Unidos en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. Pese a la derrota, en el combinado nacional son optimistas. “No fue nuestra mejor noche desde lo efectivo. Nos vamos con el gusto amargo de la derrota, independiente de que tenemos la conformidad de que lo dimos todo ante un rival del que sabíamos el nivel que tenía. Tenemos que sacar aprendizajes y salir fortalecidos”, señaló el técnico Juan Manuel Córdoba.

“En una mala noche tiramos un 30% y hoy tiramos para 18% con 37 intentos de triple. Erramos mucho. No fue nuestra noche. Puede pasar porque también la oposición es mayor, a la que no estás acostumbrado. Tenemos un gustito amargo, pero tuvimos una buena presentación, no nos pasaron por encima”, añadió el entrenador.

Una mirada similar a la que tuvieron los jugadores. “Hay que mantenerse positivos, tuvimos momentos de igual a igual, aunque cada error nos costó caro. No nos achicamos, pero fallamos tiros solos, teniendo tiros abiertos. Estuvimos ahí. Tuvimos buen rebote ofensivo, pero no tenemos que cometer varios errores seguidos, porque te cuestan caro”, dijo Sebastián Herrera, máximo anotador de Chile, a la radio ADN.

Chile no pudo ante Estados Unidos. Foto: @chilefeba

Otro que sacó la voz fue Sebastián Carrasco, una de las figuras del equipo. “Tuvimos tiros claros, no los metimos. Tuve una mala noche en términos de efectividad, aunque creo que fue más del grupo y a estos rivales hay que tener una efectividad tremenda para ganarles. Estoy al debe con eso, pero hay que seguir trabajando. Estados Unidos es un rival durísimo y hay que trabajar para estar cada vez más parejos con ellos”, comentó.

“No estamos tan lejos. Si en el primer tiempo nos caían tres bombas más... Por ahí, en términos de la ofensiva y defensa, no estamos tan perdidos. Solo faltó meter la pelotita y a veces eso te pasa la cuenta”, añadió.

También habló Franco Morales, quien se refirió a la interrupción en el tercer cuarto por una falla eléctrica. “Fue una pausa complicada, veníamos en ritmo y te cambia mentalmente, pero nos adaptamos bien. El ambiente estuvo bueno, vi que algunos se pusieron a bailar incluso, asi que feliz”, explicó.

“Me he preparado mucho para la ventana anterior y esta. Feliz de estar compitiendo a este nivel. Disfruté bastante el partido, nos ganamos el derecho de enfrentarlos. Pensamos que podíamos pelear en el ‘palo a palo’ hasta el último minuto, pero no fue un partido redondo de nosotros. Para competir contra rivales como estos tenemos que tener una noche perfecta la mayoría, no fue el caso, fallamos muchos tiros abiertos y nos lo hicieron pagar”, complementó.