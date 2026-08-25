Sebastián Carrasco: “La clave para sacar un resultado positivo contra Estados Unidos es no perder nuestra esencia en ataque”

Chile ya vive el histórico partido frente a Estados Unidos por las Eliminatorias para el Mundial de Básquetbol de Qatar 2027. Los pupilos de Juan Manuel Córdoba se ilusionan. El fin de semana cayeron 94-87 frente a la poderosa selección de Bahamas y este jueves, a las 19.10, disputará en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional su duelo ante los norteamericanos, que contará nueve jugadores con experiencia en la NBA.

Una de las figuras destacadas de la Roja cestera es Sebastián Carrasco, quien viene de ser figura y campeón de la liga argentina con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. De hecho, fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales.

“Estoy en un buen momento personal después de lo que ocurrió en Argentina, con el campeonato y mi buen desempeño en las finales. Así que, quiero obviamente poner mi juego a disposición del grupo, del equipo. Sé que puedo ayudar en varios aspectos del juego y estoy pensando obviamente en los partidos y también cómo poder hacer a mis compañeros que jueguen de la mejor forma y también que exploten sus virtudes”, afirma en conversación con El Deportivo.

En ese contexto, cuenta qué es lo que le ha solicitado el técnico. “Manu siempre me pide que sea agresivo, agresivo con el aro, y que obviamente también ordene el juego. Que haga jugar a mis compañeros, que ponga la pausa cuando es necesario, que corra cuando sea necesario. También que administre el juego del equipo como sé hacerlo y como estoy acostumbrado. Así que por ahí me siento respaldado, con mucha confianza del cuerpo técnico y también de mis compañeros”, confiesa.

En cuanto al duelo, afirma que hay mucho entusiasmo. “Estamos todos muy motivados, con muchas ganas de poder hacer un buen partido contra Estados Unidos. Claramente es un desafío importante en nuestras carreras enfrentar a jugadores de la talla de Mike James y todos con pasado NBA. Es algo muy lindo y muy motivador para nosotros”, afirma.

“Siempre es muy grato compartir con mis compañeros, estar en estas instancias, jugar en Chile, jugar una segunda fase de clasificatoria. Obviamente es muy lindo para todas nuestras carreras, para el país también”, destaca.

El secreto del éxito

El oriundo de Chiloé tiene claro cuál es la fórmula para dar el batacazo ante la mejor selección del planeta. “La clave para sacar un resultado positivo contra Estados Unidos es no perder nuestra esencia en ataque , pasarnos la pelota, correr, más o menos repetir el juego que hicimos en la ventana pasada en Colombia y también obviamente nuestra defensa”, resalta.

“Sabemos que ellos tienen un poderío importante de gol, son anotadores de excelencia, por naturaleza diría yo, así que tenemos que obviamente ahí poder defender a sus mejores jugadores. Sabemos que nos van a anotar, pero tenemos que estar tranquilos y pensar en que cada posesión es importante para nosotros”, agrega.

Siguiendo esa misma lógica, cree que, más allá de la dificultad de los adversarios, Chile tiene opciones: “Sabemos que son juegos importantes contra grandes rivales y queremos hacer lo mejor posible; salir a buscar los partidos. Sabemos que tenemos chances de ganar juegos, aunque sean selecciones difíciles, pero si tenemos buenos partidos y buenos porcentajes, creo que podemos hacerle una pelea a cualquiera”.

Después del duelo ante los estadounidenses, el equipo nacional se medirá como visitante frente a República Dominicana, otro equipo con grandes estrellas, como Al Horford y Karl Anthony Towns.