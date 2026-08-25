Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación. Foto: referencial.

Una investigación dirigida por científicos de la Universidad McMaster (Canadá) concluyó que una hormona natural, conocida principalmente por suprimir el apetito y promover la pérdida de peso, también ayuda a proteger el hígado de la inflamación a través de una vía de señalización previamente desconocida .

Los hallazgos fueron publicados en la revista Cell Metabolism a principios de agosto. Según los autores, abren nuevas posibilidades para el tratamiento de la enfermedad del hígado graso avanzada.

La investigación concluyó que la hormona GDF15 puede suprimir la inflamación hepática y ralentizar la progresión de la fibrosis hepática independientemente de la pérdida de peso .

De acuerdo a los autores, su descubrimiento desafía las ideas preconcebidas sobre el funcionamiento de esta hormona.

Según explicaron a través de un comunicado, millones de personas en todo el mundo viven con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una forma grave de enfermedad del hígado graso que puede progresar a cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática.

Aseguran que, si bien nuevos medicamentos para bajar de peso han mejorado los resultados para muchos pacientes, la inflamación hepática a menudo persiste incluso después de una pérdida de peso significativa.

En medio de este escenario, su reciente investigación identifica una vía biológica que ayuda a regular la inflamación hepática, lo que sugiere que futuros tratamientos con este enfoque podrían complementar las terapias existentes para la pérdida de peso.

El autor principal del estudio y académico del Departamento de Medicina de la Universidad McMaster, el Dr. Gregory Steinberg, declaró: “Nuestros hallazgos demuestran que la GDF15 hace mucho más que regular el apetito y el peso corporal: descubrimos que activa una vía de señalización natural del cerebro al hígado que ayuda a suprimir la inflamación hepática y reducir la fibrosis” .

“Esto cambia nuestra concepción de la hormona y sugiere que podría formar parte del propio sistema de defensa del organismo contra el daño hepático crónico”.

Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación. Foto: referencial.

Qué dice el nuevo estudio sobre la hormona GDF15

Para su investigación, los científicos utilizaron ratones modelo que imitan la esteatohepatitis asociada al metabolismo en humanos. Combinaron enfoques genéticos, farmacológicos, genómicos y de transcriptómica espacial para examinar el rol de la GDF15 en la enfermedad hepática avanzada.

Observaron que la GDF15 activa la señalización del cerebro al sistema nervioso, lo que conduce a la liberación de glucocorticoides , un tipo de hormonas esteroides que tienen un papel vital en el metabolismo, la función inmunitaria y la respuesta al estrés.

Los glucocorticoides ayudan a atenuar la inflamación en el hígado, y estos efectos protectores se producen independientemente de los cambios en la ingesta de alimentos, el peso corporal o la grasa hepática, explicaron los autores.

También vieron que la GDF15 contribuye a limitar la progresión de la fibrosis hepática , una acumulación de tejido cicatricial asociada a la enfermedad avanzada.

El primer autor del estudio y académico del Departamento de Medicina de la Universidad McMaster, el Dr. Dongdong Wang, comentó: “La GDF15 ayuda a reprogramar las células hepáticas para reducir la inflamación y la cicatrización mediante tecnología espacial avanzada”.

“En lugar de causar daño hepático, la GDF15 parece ayudar a calmar el sistema inmunitario del hígado. Modifica las células inmunitarias hacia un estado más protector y menos activo, lo que contribuye a reducir la inflamación y prevenir el daño hepático” .

Una investigación previa de los doctores Steinberg y Wang, la cual fue publicada en la revista Nature en 2023, concluyó que la GDF15 ayuda a mantener la quema de calorías durante la pérdida de peso.

Sostienen que los hallazgos de dicho estudio y los del publicado recientemente, en conjunto, podrían guiar el desarrollo de futuras terapias dirigidas específicamente a la inflamación hepática.

“Las terapias actuales se centran principalmente en reducir el peso corporal y la grasa hepática. Nuestro trabajo sugiere que podría ser beneficioso combinar estos enfoques con terapias que actúen directamente sobre la inflamación”, dijo el Dr. Steinberg.