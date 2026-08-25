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    Política

    Alcaldes Vodanovic y Bellolio explican los alcances de su pacto a 30 años: “Nuestros adversarios son el populismo y la demagogia”

    Los alcaldes de Maipú y de Providencia abordaron su llamado conjunto a construir acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años, con el fin de elaborar una mirada de Estado que trascienda los gobiernos de turno.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), y de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), abordaron esta noche su llamado conjunto a construir acuerdos en siete áreas prioritarias para los próximos 30 años, con el fin de superar la confrontación política y elaborar una mirada que trascienda los gobiernos de turno.

    En declaraciones a Tolerancia Cero de CNN Chile, el alcalde Vodanovic comenzó señalando que la carta que publicó en El Mercurio junto a su par de la UDI, no busca generar un “buenismo ingenuo” con miras a minimizar las diferencias entre las coaliciones políticas a las que ambos pertenecen, sino que poner coto a una “mirada sumamente cortoplacista” de la política actual, donde “más que pensar en una hoja de ruta para el futuro del país, caemos muchas veces en distintas mezquindades que hacen que la política lamentablemente no avance y no resuelva los problemas prioritarios de las personas”.

    En este sentido, indicó que con el alcalde Bellolio concuerdan en que “a pesar de nuestras legítimas diferencias, podemos ser capaces como país de proyectar el futuro, de generar políticas de Estado y de, en ciertas áreas que nos parecen prioritarias, encontrar ciertos puntos de acuerdo que nos permitan defender el marco de la democracia liberal”.

    Estas son: consensos institucionales y modernización del Estado; desafíos sociales y calidad de vida; educación y formación continua; seguridad y convivencia; desarrollo económico con enfoque sostenible; descentralización y equidad territorial, además del manejo y regulación de la inteligencia artificial.

    Y consultado por las acciones que seguirán tras la publicación de esta carta, Vodanovic sostuvo que “nos han escrito liderazgos del mundo académico, del mundo político, del mundo empresarial, de organizaciones de la sociedad civil, del mundo social, que yo creo que hay un ánimo bastante compartido de encauzar el país en esa dirección. Y ahí, por cierto, que vendrán agendas de trabajo en conjunto”.

    Sin embargo, destacó que la idea es “hacer un llamado a la conversación pública en general, y principalmente al gobierno, que es quien conduce la política nacional el día de hoy a salir un poquito de las trincheras, de las mayorías circunstanciales, de darnos gustitos con reformas que son estructurales, y tener una mirada de mayor largo plazo en agendas que nosotros proponemos, que como bien tú dices, pueden ser más, pueden ser menos, pero creo que nos invitan a enfrentar la discusión pública de otra manera”.

    Por su parte, el jefe comunal de Providencia, afirmó que la idea es plantear una mirada conjunta a futuro, con “diagnósticos y metas compartidas para que los medios puedan ser flexibles”.

    “La idea es básicamente que nosotros queremos plantar árboles de cuya sombra nosotros no vamos a disfrutar. Cuando la política se concentra únicamente en el plazo inmediato, lo que se favorece más bien es la confrontación, y estamos obviamente insertos en esa dinámica. Y hay un conjunto de otras materias que exceden el tiempo de gobierno, que van más allá de los cuatro años, que requieren de miradas compartidas, porque de lo contrario no tienen resolución”, sostuvo.

    Sin embargo, tal como señaló su par frenteamplista, Bellolio reiteró que “esto no es una lógica buenista ni significa que no vamos a competir en las próximas elecciones. No, eso va a mantenerse exactamente igual”, sostuvo, tras lo cual resaltó que “nuestro adversario es el populismo y la demagogia”.

    Tras esto, el jefe comunal de Maipú indicó que, pese a tener una mirada política distinta con el alcalde Bellolio, “entendemos que hay cierta agenda donde sí podemos encontrarnos y que debemos encontrarnos porque Chile, para avanzar en esa materia, requiere políticas de Estado más que políticas contingentes de cuatro años”.

    Para esto, ejemplificó con la reforma al empleo público. “Es algo que en el ejercicio de nuestros cargos, la mayoría de los alcaldes progresistas hemos visto como una necesidad prioritaria y urgente de modernización del Estado. Hoy día el gobierno llama a una comisión para la reforma al empleo público. El cómo desarrolla esa política, creo que habla mucho de si abraza o no los principios de esta carta. Conforma una comisión que de por sí es transversal, pero yo echo de menos, por ejemplo, en esa comisión la presencia del mundo social o la presencia del mundo municipal. ¿Qué tipo de acuerdos o consensos se van a construir en esa comisión? ¿Acuerdos con lo justo para que esto sobreviva cuatro años? ¿O acuerdos amplios para darle una durabilidad de 30 años en el tiempo a esta reforma? Yo creo que eso es lo que hoy día estamos poniendo sobre la mesa”.

    Ante lo cual, Bellolio añadió: “Yo creo que es importante (la incorporación de ambos mundos a la discusión), es una oportunidad que siempre ha quedado rezagada. Son dos cuerpos legislativos distintos, son dos leyes distintas, y lo típico que ha ocurrido en el pasado es que dicen, como los municipios son 345 y son tan distintos, entonces no los pongamos ahora, pongámoslos después. Entonces después no llega. Entonces yo creo que hoy día hay una oportunidad de que estén presentes ahí”.

    Estado de excepción

    En la ocasión, ambas autoridades municipales fueron consultadas por su opinión respecto de la reforma constitucional en seguridad que impulsa el gobierno de José Antonio Kast, en específico del nuevo estado de excepción que se pretende instalar en barrios con delincuencia crítica.

    El alcalde Bellolio, quien ya había calificado la iniciativa del Ejecutivo como “demencial”, afirmó que “no hay ninguna duda de que hoy día enfrentamos una amenaza del crimen organizado que no teníamos antes y nuestras herramientas no están actualizadas para ello. Sin embargo, eso no significa que cualquier herramienta sea buena”.

    Al respecto, sostuvo que “yo creo en la libertad individual, me declaro como un liberal clásico y, por lo mismo, creo que un Estado tiene que tener pesos y contrapesos, creo que tiene que tener un poder los tribunales, tiene que tener un poder el Legislativo y el mismo poder del Estado tiene que estar limitado (...) Si tú me dices que vas a tener 240 días declarados unilateralmente de un estado de excepción, similar a un estado de asamblea, en donde se limita la acción que tenga el Poder Judicial y el Poder Legislativo, simplemente no me parece, me parece que es un riesgo altísimo y yo le pido a la gente de derecha que piense en esa herramienta, no solamente en manos del Presidente Kast, sino que en manos de Jeannette Jara...”.

    Y en este sentido, el jefe comunal de Providencia indicó creer que la reforma constitucional “abre un portal que a mí me parece inadecuado”, y que a su juicio, sería mejor que el gobierno de Kast retirara la reforma e ingresara una nueva que no contenga la polémica herramienta.

    “Creo que sería mejor que la retiraran e ingresaran otra distinta, porque si no toda la discusión va a estar marcada por esto. Y entonces sería mejor, en términos de técnica legislativa, comérselo, operarse, ingresar una que hable sobre estas materias”, agregó.

    A su turno, el alcalde Vodanovic indicó que, “por cierto” le pediría al Ejecutivo retirar la reforma del Congreso, además de solicitarle que “encare las próximas discusiones con un verdadero ánimo de acuerdo. Yo creo que hay muchos que, de buena fe, queremos contribuir con el gobierno”, cerró.

    Más sobre:Tomás VodanovicJaime BelloliopactocartaPolítica

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