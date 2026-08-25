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    Hasta 35°C: DMC emite aviso meteorológico por altas temperaturas en dos regiones del país

    El fenómeno estará vigente desde la tarde del martes 25 hasta la tarde del jueves 27 de agosto.

    Por 
    Roberto Martínez
    Altas temperaturas/Calor (referencial) SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectarán a las regiones de Tarapacá y Antofagasta durante los próximos días.

    El fenómeno atmosférico se debe a la presencia de una dorsal en altura que favorece condiciones de estabilidad y un incremento de las temperaturas en superficie.

    El aviso estará vigente desde la tarde del martes 25 hasta la tarde del jueves 27 de agosto y considera máximas que podrían alcanzar los 35°C en sectores de ambas regiones.

    Según informó el organismo, las temperaturas más altas se concentrarán en zonas interiores, donde se esperan registros muy por sobre los valores habituales para esta época del año.

    De acuerdo con el pronóstico, en la pampa de la Región de Tarapacá se esperan temperaturas entre 33°C y 35°C durante el martes 25 y el miércoles 26 de agosto.

    En tanto, la pampa de la Región de Antofagasta registrará máximas de 32°C a 34°C entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto.

    Se mantiene aviso por viento y tormentas de arena

    Además del aviso por calor, la Dirección Meteorológica mantiene vigente otro aviso por viento de intensidad normal a moderada en el litoral de la Región de Tarapacá.

    El fenómeno, asociado a un jet costero, se presentará entre la tarde y la noche del martes 25 de agosto.

    Para el sector costero de la región se pronostican vientos de 25 a 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

    El organismo advirtió que estas condiciones también podrían favorecer la ocurrencia de tormentas de arena en sectores del litoral, por lo que recomendó mantenerse informado de la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas que serán afectadas por el viento.

    Más sobre:DMCCalorAltas temperaturasAviso meteorológicoTarapacáAntofagastaNacional

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