Con un polémico gol anulado al Campanil: Everton vence a Universidad de Concepción en el cierre de la vigésima jornada.

Everton y Universidad de Concepción cerraron la vigésima jornada de la Liga de Primera. El cuadro ruletero se impuso por 3-1 con goles de Alan Medina, Nicolás Montiel y Nicolás Baeza. Para el Campanil descontó Luis Rojas. Todo en el primer tiempo.

El equipo de la Región de Valparaíso escaló al sexto lugar de la tabla, con 30 puntos. Por otro lado, el cuadro sureño se mantiene en el puesto 14°, solo por encima de Cobresal y Unión La Calera, en plena disputa por la permanencia.

El encuentro, sin embargo, quedó marcado por el gol anulado a Cristhofer Mesías, que significaba el 3-2 parcial para Universidad de Concepción.

En primera instancia, el juez Nicolás Millas validó la conquista. Sin embargo, el VAR, a cargo de Matías Assadi, advirtió que debía revisar la acción por una infracción previa. Se trataba de una falta al inicio de la jugada. El juez revisó la secuencia completa y, pese a que Everton alcanzó a despejar la pelota antes del remate de Mesías, consideró que no correspondía a una recuperación de la posesión.

La jugada significó múltiples reclamos en la visita, que consideraban que el tanto debía ser validado.