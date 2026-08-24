Vozinha sigue sin debutar en Colo Colo. El caboverdiano fue a la banca en el Superclásico ante Universidad de Chile, después de completar el período de acondicionamiento al que fue sometido después de firmar en el Cacique, a comienzos de agosto. A Macul llegó después de realizar un consagratorio Mundial, que, en la práctica, lo transformó en celebridad, sobre todo a nivel de las redes sociales, donde se acercó a los 30 millones de seguidores. Después del torneo planetario, tomó vacaciones.

El africano mantiene la atención del planeta. Cada una de sus acciones es difundida en todos sus rincones. En el fondo, porque se transformó en un personaje querible, de lo que también dan cuenta quienes han estado cerca suyo en el Monumental.

El “obstáculo inesperado” al que culpan en México por el retraso en el debut de Vozinha en Colo Colo

En México, por ejemplo, teorizan respecto de la demora del guardameta en estrenarse con la camiseta del Cacique. El Heraldo, uno de los medios más prestigiosos del país azteca, consigna lo que considera la principal causa por la que el golero no ha logrado ingresar al campo de juego.

“Vozinha comenzó su aventura con Colo Colo, pero su adaptación al futbol chileno tiene un obstáculo inesperado. El arquero de Cabo Verde trabaja bastante para mejorar la comunicación con sus nuevos compañeros”, consigna en su cuenta en Instagram.

El reto

La publicación detalla el principal elemento al que Vozinha intenta sobreponerse. “El idioma representa uno de sus principales retos, pues necesita comunicarse con sus compañeros dentro del campo”, consigna, sin mencionar que, en sus primeras intervenciones, el golero logró hacerse entender en un limitado, pero inteligible español.

El medio azteca también menciona el respaldo que ha recibido de sus compañeros en la tarea de incorporarse al plantel y al país. “Javier Correa se convirtió en uno de sus principales apoyos y busca ayudarlo a integrarse al grupo”, resalta. La conclusión es fruto de la aparición del trasandino en un video publicado por el club, en el que le ofrece su ayuda para la adaptación. El goleador albo le ofrece, incluso, pasarlo a buscar. “El delantero argentino intenta enseñarle algunas palabras y expresiones para facilitar su comunicación dentro del vestidor”, añade la publicación.

Debut a la vista

Si bien Fernando Ortiz ha declarado que Vozinha deberá disputarle el puesto a Gabriel Maureira, lo cierto es que el africano tiene una oportunidad concreta de defender el arco albo por primera vez: este miércoles, a las 20.30 horas, el Cacique recibe a Unión Española, por la Copa Chile, un encuentro que perfectamente puede servir para el ansiado debut.

La particularidad es que el compromiso se disputará en el Estadio Nacional. La cancha del Monumental está siendo sometida a reparaciones para dejarla en condiciones ideales para la recta final de la temporada.