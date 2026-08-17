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    Para todos los gustos: cuánto cuestan las camisetas de Vozinha en Colo Colo y Cabo Verde

    El boom por el arquero africano no solo abarca al Cacique. También se extiende al resto del planeta. En ese contexto, dos marcas anuncian la indumentaria del gurdameta.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha ocupará la camiseta número 29 en Colo Colo.

    Vozinha se transformó en el jugador más querido del Mundial. Sus actuaciones en la portería de Cabo Verde lo situaron como centro de atención. El mejor parámetro en ese sentido es la explosión que experimentó su cuenta en Instagram: de casi 60 mil seguidores pasó a registrar casi 30 millones.

    Solo semanas después, Colo Colo anunció el fichaje del guardameta africano. Los albos buscaban un portero para que compitiera con Gabriel Maureira, quien asumió el pórtico después de la lesión de Fernando de Paul. En ese proceso, se encontraron con una oportunidad imperdible desde el punto de vista deportivo y, sobre todo, comercial.

    Para todos los gustos: cuánto cuestan las camisetas de Vozinha en Colo Colo y Cabo Verde

    Los albos aún intentan dimensionar el impacto que produjo el arribo del golero. La marca Colo Colo aparece, ahora, en varios puntos del planeta. A nivel de redes sociales, el impacto también empieza a notarse. Desde el punto de vista práctico, ya intentan sacarle provecho económico: junto con su presentación, lanzaron una línea de ropa inspirada en el portero. Por cierto, su encuentro con los hinchas no reportó ganancias monetarias, pues el club decidió que fuera gratuita.

    Paralelamente, dos marcas lanzan al mercado, probablemente, las piezas más apetecidas por los seguidores del golero: sus camisetas. Por un lado, las casaquillas con las que brilló defendiendo en su país y, por otro, las que puede ocupar apenas comience a defender el arco albo.

    Vozinha, en su presentación en el estadio Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En ambos casos se trata de piezas costosas. Adidas, la firma que viste a los albos puso a disposición de los fanáticos los modelos que actualmente ocupa Gabriel Maureira, aunque con la salvedad de que se pueden personalizar con el apodo y el número de Vozinha. Es decir, el 29. La disyuntiva que surge automáticamente es si, efectivamente, el nuevo portero albo ocupará ese modelo. En la conferencia en la que fue presentado públicamente, mostró una casaquilla blanca y en la testera también estaba la versión negra. Es decir, la oficial y la alternativa que utilizan los jugadores de campo. En principio, fueron las que más le gustaron, aunque es complejo que pueda ocupar la primera.

    La pieza sin impresiones tiene un costo inicial de $ 84.990, aunque para dotarla del número y el apodo del guardameta hay que desembolsar otros $ 14.990. Es decir, para tener una versión full hay que desembolsar $ 99.980 más los respectivos costos de envío.

    La mundialista

    Paralelamente, Capelli, la marca que viste a Cabo Verde intenta capitalizar el fenómeno a nivel transversal y, por cierto, internacional. La compañía de origen estadounidense juega sus cartas, precisamente, mediante la distribución de la indumentaria que ocupó en el Mundial.

    La firma ofrece la prenda en dos versiones: amarilla y rosada. Está disponible en tallaje para adultos y niños. En el primer caso, cuesta US$ 99,9. En el segundo, US$ 79,99.

    En ambos casos, la personalización no implica gastos adicionales, pues las prendas incluyen el apelativo Vozinha y el número 1. Eso sí, al valor hay que añadirle los costos de envío.

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