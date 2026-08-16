A Colo Colo se le arranca la victoria sobre la hora ante O’Higgins y la U le acorta distancia justo antes del Superclásico

El líder de la Liga de Primera tropezó. A veces tambaleaba y no se caía. Ahora sí enredó puntos. Colo Colo empató 2-2 con O’Higgins, en la discreta cancha del estadio Monumental. A una semana del Superclásico, partido que está llamado a ser fundamental para el devenir de la pelea por el título, los albos siguen con una ventaja importante, pero le abren una ventana a la U.

Respecto a la victoria sobre Unión La Calera, Fernando Ortiz hizo solo un cambio en la oncena: la vuelta de Diego Ulloa, por Wiemberg. Las novedades estaban en la banca, con la citación de Iván Román (entró) y el regreso de Javier Correa, tras su sanción. ¿Y Vozinha? El mediático portero caboverdiano vio el partido desde un palco, acompañado de Javier Méndez. En los de Rancagua, debutó Ignacio Schor, ocupando la demarcación de Francisco González.

Colo Colo fue de menos a más en el primer tiempo. Enredado por el rival, el local siguió mostrando ripios en la salida desde su área. O’Higgins ahogaba y llegaba. Antes de los 10′, tuvo dos chances (Maureira le tapó un mano a mano a Bastián Yáñez) y un gol anulado. La rapidez que trataba de imponer la visita se cruzaba con que la zaga alba quedaba mal parada.

Yáñez, como puntero izquierdo, se metía por la espalda de Rojas. En la derecha, Schor buscaba lo mismo en el duelo con Ulloa, sin despreocuparse del trabajo defensivo. Al Cacique le costó carburar. Leandro Hernández, moviéndose desde la izquierda al centro, era el más inquieto de mitad hacia arriba. Poca precisión y espacios libres atrás. Arturo Vidal tomaba las banderas, pero abandonaba su rol de último hombre.

Pasada la media hora, Colo Colo empezó a fluir mejor y a llegar con más peligrosidad hacia la portería de Omar Carabalí. En los 31′ lo tuvo Maxi Romero, pero no concretó. Luego, en los 37′, se lo perdió Hernández mano a mano con el meta chileno-ecuatoriano, quien contuvo abajo. Y en los 42′, le anularon un gol a Romero por fuera de juego. Mejores sensaciones. Tibias, pero mejores.

Otra vez comienza abajo

En la parte complementaria llegaron los goles y más emociones en las áreas. Si en el primer tiempo los arqueros fueron importantes para mantener el cero, en el segundo no contaron con la misma prolijidad. O’Higgins aplicó el inoxidable “gol de camarín”. En los 46′, Yáñez anotó el 1-0 con un remate desde fuera del área. Su zurdazo se coló en un rincón. Floja reacción de Maureira, porque el tiro fue a su palo. Por tercer partido seguido, Colo Colo comenzó perdiendo.

Para fortuna del líder, reaccionó rápido. Cuatro minutos después, Leandro Hernández marcó el 1-1. En posición de 9, el juvenil (de auspicioso presente) metió un testazo tras desborde de Jonathan Villagra. Pero cuando el panorama se abría, a priori, para el cuadro popular fue tras el grosero error de Carabalí que derivó en un penal.

El portero, formado en Pedreros, se equivoca en un control de balón y termina bajando a Romero, quien fue a presionarlo. Alegaba inocencia. Fernando Véjar mantuvo su decisión. Arturo Vidal ejecutó y falló. El King remató fuerte, buscando botar el arco, pero el balón se estrelló en el travesaño. Tras esta acción, Ortiz mandó a la cancha a Correa (también a Pastrán).

Colo Colo se había especializado en dar vuelta los partidos. Pasó con Everton y con La Calera. Javier Correa, quien volvía tras su extenso castigo, marcó el 2-1 en los 76′. Se saca a un par de rivales, engancha hacia adentro y dispara al primer poste de Carabalí. Explosión para las 38 mil personas asistentes a Macul.

Cuando el décimo triunfo seguido de los albos en la Liga de Primera estaba en el bolsillo, O’Higgins dijo otra cosa en los descuentos. En el cuarto minuto de adición, un cabezazo de Arnaldo Castillo, tras un córner, se cuela en la portería de Maureira para un 2-2 que parecía impensado. Se celebró en Rancagua y en el CDA. La ventaja entre primero y segundo se acorta a 10 unidades, ad portas del duelo directo.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal (89′, R. Catalán), J. Sosa; J. Rojas, T. Alarcón, F. Méndez, D. Ulloa; A. Madrid (62′, L. Pastrán), L. Hernández (83′, I. Román); y M. Romero (62′, J. Correa). DT: F. Ortiz.

O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, A. Robledo (46′, N. Garrido), M. Brizuela, L. Pavez; J. Leiva, T. Avilés (68′, M. Maturana); I. Schor (46′, R. Godoy), B. Rabello (78′, S. Toloza), B. Yáñez (81′, W. Bou); y A. Castillo. DT: L. Bovaglio.

Goles: 0-1, 46′, Yáñez, remate de distancia que se cuela en el primer palo de Maureira; 1-1, 50′, Hernández, cabezazo tras desborde de Villagra; 2-1, 76′, Correa, engancha y remata por bajo; 2-2, 90′+4, Castillo, cabezazo tras córner.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Alarcón, Méndez (CC); Leiva, Carabalí (OH). Expulsó al DT Bovaglio (OH).

Incidencia: 59’, Vidal (CC) falla penal.

Estadio Monumental. Asistieron 38.938 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.