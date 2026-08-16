SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Está desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    El arribo del guardameta caboverdiano a Macul revolucionó a Colo Colo e, incluso, al planeta. Sus actuaciones en el Mundial transformaron al africano en un fenómeno, sobre todo en las redes sociales. En lo deportivo, sin embargo, aún falta para que recupere su mejor forma. Su último partido lo jugó el 3 de julio, ante Argentina. El debut en los albos debe esperar.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en su presentación masiva en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El 24 de julio, Aníbal Mosa remeció al fútbol chileno y al planeta. En la antesala del encuentro ante Limache, el presidente de Blanco y Negro anunció que Vozinha se transformaría en el nuevo refuerzo de Colo Colo. Los albos fichaban nada menos que al jugador más querido del último Mundial. De hecho, fueron los hinchas quienes lo incluyeron en una oncena ideal del torneo y los que durante el certamen hicieron explotar cuenta en Instagram. Pasó de tener 60 mil seguidores a rozar los 30 millones.

    El 2 de agosto, el africano llegó a Chile. Dos días después, entrenó por primera vez junto a sus compañeros y compareció ante los medios de comunicación. El miércoles 4 fue presentado ante unos 20 mil fanáticos albos, en el Monumental. En ese momento comenzó a entender la magnitud del club al que se incorporaba y la responsabilidad que implicaba. En el intertanto, Fernando Ortiz valoraba su llegada, aunque no la pidió. El entrenador, que prefiere llamarlo Josimar, su nombre de pila, aclaraba, eso sí, que el estelar golero llegaba sin garantía de titularidad: esa plaza le pertenece a Gabriel Maureira, quien asumió el reemplazo del lesionado Fernando de Paul.

    “Desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    Vozinha no juega desde el 3 de julio. Ese día, Cabo Verde cayó ante Argentina, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y se despidió del torneo. Después, se fue de vacaciones En su concurrido perfil mostró imágenes con diversas personalidades y compartió parte del viaje a su país.

    En Macul, el diagnóstico respecto de la forma en que llegó es tan lapidario como previsible. “Está desentrenado”, explican a El Deportivo desde el Monumental, dando cuenta de una condición que obliga a un acondicionamiento. En principio, físico. Y, luego, en aspectos relacionados con el puesto e, incluso, con su inserción en el funcionamiento del equipo del Tano.

    Vozinha, en los exámenes médicos previos a la firma del contrato con Colo Colo. (Foto: @colocolooficial / Instagram)

    Aunque en el Cacique realizaron el respectivo registro, por lo que el guardameta estaba habilitado para ser incluido en ese encuentro, Vozinha no fue considerado para el encuentro ante Unión La Calera. Ni siquiera viajó a la ciudad cementera. Tampoco aparece en la convocatoria para el choque frente a O’Higgins. El choque ante los celestes aparecía como una ocasión ideal: en casa, presumiblemente, a estadio lleno.

    La razón no es otra que el proceso de adaptación en que se encuentra, que incluye su instalación en el país. La otra es que Ortiz no siente la urgencia: está plenamente satisfecho con el rendimiento de Maureira. Sus pupilos, también. Esta semana, Arturo Vidal elogió las condiciones del juvenil portero, aunque le exigió hablar más en el campo.

    Doble turno

    Vozinha trabaja incluso en doble turno para alcanzar su mejor forma en el menor tiempo posible. En su concurrido perfil, ha mostrado algunos de los trabajos que realiza bajo la supervisión de Martín Gutiérrez, el preparador de arqueros del Cacique. “Estuvo inactivo bastante tiempo y al estar inactivo bastante tiempo, junto a Martín (Gutiérrez), el entrenador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia. El lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, reveló Ortiz respecto del plan. Después del choque ante los celestes, los albos afrontarán el compromiso más esperado del año: el Superclásico ante la U, en el Estadio Nacional.

    El diseño calza con lo que aconseja Jorge Martínez, expreparador de los porteros albos, lo que incluye a Maureira y Eduardo Villanueva, con quienes Vozinha ha compartido las prácticas. “Yo haría trabajos en el gimnasio, de prevención de lesiones, con Bosu, elásticos, saltabilidad y de pliometría”, explica el profesional.

    En la cancha, Martínez opta por trabajos de adaptación que involucren intensidad y velocidad. “Trabajaría la potencia, la ubicación y los desplazamientos hacia adelante, atrás y los costados”, explica el profesional. La otra fase es estrictamente futbolística: la inserción del guardameta al funcionamiento del líder de la Liga de Primera.

    Lee también:

    Más sobre:VozinhaColo ColoAníbal MosaBlanco y NegroLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Carlos Droguett y el retorno de su legado: abren archivo patrimonial con sus manuscritos y textos inéditos

    Lo más leído

    1.
    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    2.
    El insólito error de Gabriel Castellón que significó el primer gol de Limache contra la U

    El insólito error de Gabriel Castellón que significó el primer gol de Limache contra la U

    3.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    4.
    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    Alejandro Tabilo se estrena con una sólida victoria ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1000 de Cincinnati

    5.
    La U remonta a Limache y no pierde de vista a Colo Colo a una semana del Superclásico

    La U remonta a Limache y no pierde de vista a Colo Colo a una semana del Superclásico

    6.
    Repasa el triunfo de la U en su visita a Limache que le permite seguir a la caza de Colo Colo en la Liga de Primera

    Repasa el triunfo de la U en su visita a Limache que le permite seguir a la caza de Colo Colo en la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca
    Chile

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    A meter segunda
    Negocios

    A meter segunda

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS

    Ante la llegada de Vozinha: los sólidos números con los que Gabriel Maureira intenta aferrarse al arco de Colo Colo

    “Está desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza
    Mundo

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta