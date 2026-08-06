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    Lo que no se vio de la masiva presentación de Vozinha en Colo Colo

    El Cacique le dio la bienvenida al meta de Cabo Verde ante 20 mil personas. La presencia de niños y una agitada llegada de Aníbal Mosa marcaron la jornada.

    Por 
    Christian González
     
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Colo Colo presentó a Vozinha. El arquero de Cabo Verde tuvo unos primeros días movidos en Chile, con una masiva recepción en el aeropuerto el domingo, la firma de contrato y exámenes médicos el lunes, primer entrenamiento el martes y su bienvenida en el Monumental este miércoles, instancia a la que llegaron 20 mil personas.

    La previa estuvo marcada por la llegada lenta del público. En este punto, cabe destacar que la línea cinco tuvo interrupciones, las que dificultaron la llegada de algunos fanáticos a Pedrero. No obstante, en la jornada se pudo ver niños y familias, en una cantidad mayor a la que normalmente se aprecia en los partidos como local del Cacique. A medida que iban llegando todos se encontraban con el espectáculo musical que había en la cancha, en el que participaron DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo.

    Otra de las cosas que marcó la previa fue la entrada de Aníbal Mosa al estadio, a quien los hinchas en el sector océano no lo dejaban caminar de tantas fotos que le pedían. El arribo de Vozinha evidentemente jugó un rol en su popularidad, ya que pasó de las pifias a las selfies. Cabe destacar que en 2021 el club rozó el descenso con él como presidente de Blanco y Negro, época en la que fue apuntado como uno de los grandes responsables de esa campaña. Hoy su situación es muy distinta.

    “Sabíamos que esto iba a tener una repercusión, pero no imaginamos que tan grande. Lo que ha sucedido con Vozinha a nivel mundial ha sido increíble, ayer teníamos 80 periodistas acreditados en la sala de prensa. Este tipo de eventos le hace bien al fútbol, al país, a la liga. Estamos muy contentos de poder aportar un grano de arena para mejorar el espectáculo”, decía Mosa este miércoles en Macul.

    Una presentación más sobria

    Hasta que llegó el momento. A las 19.30 horas, Vozinha apareció por uno de los túneles del sector norte del Monumental, entre la explosión del público y las luces de los celulares que grababan ese instante. Caminó hasta la mitad de la cancha mientras saludaba, vestido con un buzo del club. Su arribo fue más austero que la última presentación de este tipo en Colo Colo, que fue la de Arturo Vidal en 2024, quien en esa ocasión llegó en un helicóptero a Pedrero, se vistió de Rey y se subió a un caballo.

    El arquero de Cabo Verde se esforzó por pronunciar un buen español para agradecerle a los hinchas: “Muy contento y agradecido de corazón a todos por el apoyo y el cariño. ¡Vamos Colo Colo!“. Además, aprovechó de dejar un mensaje para la juventud: “A los niños, todo en la vida es posible. Que sean humildes y trabajadores y conseguirán todo en la vida”.

    Luego todos se quedaron mirando el cielo, desde donde descendió Sebastián “El Ardilla” Álvarez, uno de los máximos exponente chilenos del Wingsuit, quien aterrizó con un paracaídas en el césped de la cancha del Monumental. Tras saludarlo con afecto, el deportista le entregó la camiseta 29 de Colo Colo, la que ocupará este 2026.

    Tras este espectáculo, Vozinha dio una vuelta entera a la cancha lanzando balones al público. Eran los mismos que conocía desde su brillante actuación en el Mundial. En el sector sur del estadio Monumental se produjo una situación tragicómica: en el intento por capturar uno, un fanático, literalmente, pasó por encima de otro. Se dio un duro golpe, afortunadamente, sin consecuencias.

    Luego, el guardameta caminó hacia una camioneta de la marca de uno de los patrocinadores de Colo Colo, se despidió del público, se subió y se fue del recinto entre aplausos.

    Quienes esperaban verlo realizando alguna atajada tendrán que seguir aguardando por su debut. Pese a que se había acondicionado el arco norte del estadio Monumental, con la respectiva malla, finalmente, el meta no realizó ningún ejercicio propio del puesto que llega a ocupar al Cacique.

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