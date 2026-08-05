Si el anuncio del fichaje de Vozinha en Colo Colo había desatado una auténtica locura, la presentación oficial del arquero, figura en el último Mundial en la portería de Cabo Verde, no fue más que la confirmación de la alta expectativa que no solo se tomó Macul, sino que se extendió a varios lugares en el mundo. En estos días, el Cacique se posicionó como una marca a nivel internacional y en Pedreros trabajan intensamente para sacarle partido a esa condición.

En la sala de prensa del estadio Monumental había periodistas de medios de distintos países, una realidad poco habitual, salvo que se trate de algún encuentro relevante por la Copa Libertadores. Para graficar el interés, basta señalar que una de las participantes de la conferencia despachaba para Al Jazeera, la cadena de noticias orientada a la región árabe. También había corresponsales de agencias europeas.

Fenómeno Vozinha: el ambicioso plan de TNT Sports para transmitir los partidos de Colo Colo en el extranjero

En el Cacique, pero también en la industria nacional, recién empiezan a dimensionar el fenómeno que produce el arribo del meta caboverdiano y, sobre todo, su alcance. Mientras se alistaba la recepción masiva de este miércoles, en el Monumental, en las plataformas oficiales del club se anunciaba la puesta en venta de una línea de ropa especial relacionada con el flamante refuerzo, quien recién había cumplido su primera práctica con la escuadra de Fernando Ortiz. En la tienda que funciona en el ingreso al sector Océano, por ejemplo, ya estaban disponibles las camisetas blanca y negra del equipo de Fernando Ortiz, con el número 29 y el seudónimo del golero. Serán las que utilizará en la primera parte de su paso por el club, dependiendo, naturalmente, de la indumentaria de sus compañeros de campo.

A partir de ahí, la intención de los albos es aprovechar una vitrina internacional que, si bien no es inédita, tiene un alcance distinto. En la conferencia de presentación del guardameta, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro y uno de los principales gestores del arribo del africano, reveló la ambiciosa idea que vienen trabajando para expandir la influencia del club: que sus partidos sean transmitidos al extranjero. “Hay algunos acercamientos con el club para que los partidos se transmitan en el extranjero. Le hace bien al fútbol chileno que tenga mayor visibilidad”, explicó durante la comparecencia el timonel de la sociedad anónima.

En el Monumental admiten que ese interés obedece exclusivamente a la presencia del exportero del Chaves, de la segunda división del fútbol portugués.

El plan de TNT Sports para aprovechar el fenómeno de Vozinha en Colo Colo

Los acercamientos para llevar los encuentros del equipo albo pasan principalmente por el interés de TNT Sports, la firma que detenta los derechos de transmisión de los encuentros del fútbol chileno.

En la estación televisiva también buscan la fórmula para aprovechar comercialmente el impacto de la llegada de Vozinha a Colo Colo. Evidentemente, en una coincidencia con la búsqueda que echaron a andar en Macul, la principal idea pasa por la transmisión de los partidos del Cacique en el extranjero.

Principalmente, se barajan dos alternativas: transmitir los partidos por YouTube en el exterior y/o liberarlos a través de la señal de HBO Max. De esta forma, monetizarían con el fichaje de la estrella de Cabo Verde, dinero del que Colo Colo no vería un peso, ya que sus derechos están cedidos por contrato a TNT, a cambio de la cuota mensual, ítem donde es el club que más dinero recibe en Chile, con cerca de $ 500 millones al mes.

En Warner celebran el fichaje de Vozinha porque trasciende a la Liga chilena y la realza internacionalmente. Y así como han sido muy críticos y han tenido serios problemas con los clubes y la ANFP en tiempos recientes, reconocen que esfuerzos de este nivel elevan el status del fútbol chileno en el mundo, y hacen un poco más atractivo un producto que fuera de los límites nacionales no tiene mercado.

Hay expectativas en ese sentido. Según cálculos de TNT, el mercado de chilenos que podría consumir la Liga de Primera no sería más de 15 mil personas. Por eso, estudian la idea liberar los partidos de Colo Colo para todo el mundo a través de sus señales, no solo a a aquellos países donde la colonia chilena sea mayor.

En el caso de que el Cacique jugara un amistoso, por ejemplo, ante Olimpia, ahí sí ByN tendría los derechos exclusivos de transmisión, y podría explotarlos al mejor postor y beneficiarse económicamente del fenómeno Vozinha. No así con sus duelos por competencias del fútbol chileno, donde TNT Sports es el dueño.