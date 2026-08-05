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    Política

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar y avanza al Senado

    De aprobarse en el Congreso, el nuevo sistema comenzará a regir desde el año escolar siguiente a la publicación de la ley, pero su implementación será gradual y quedará sujeta a las disposiciones de un reglamento elaborado por el Ministerio de Educación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    La ministra de Educación, María Paz Arzola, en sesión de la Cámara de Diputados. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para permitir mecanismos de elección mutua en establecimientos educacionales con alta demanda.

    La iniciativa, aprobada previamente en las comisiones de Educación y de Hacienda, establece un modelo mixto de admisión, que contempla una etapa de Elección Mutua y otra de Asignación Aleatoria, ambas mediante una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

    Además, permite que los colegios con sobredemanda puedan establecer criterios propios para asignar parte de sus vacantes, considerando elementos como su proyecto educativo o el mérito académico en determinados niveles.

    Con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, el proyecto fue aprobado en general. Posteriormente, se votó en particular variados artículos pedidos por diputadas de oposición, los cuales fueron aprobados. Además, se realizó la reposición de una indicación de la diputada Emilia Schneider (FA), la cual fue rechazada.

    La iniciativa pasará a su siguiente trámite en el Senado. De aprobarse, el nuevo sistema comenzará a regir desde el año escolar siguiente a la publicación de la ley, pero su implementación será gradual y quedará sujeta a las disposiciones de un reglamento elaborado por el Ministerio de Educación.

    Con ello, el proyecto busca modificar el actual funcionamiento del SAE en aquellos establecimientos donde la demanda por matrículas supera ampliamente la oferta disponible.

    Tenso debate en Sala

    En la misma línea, Chiara Barchiesi (REP.) planteó que “la educación de nuestros hijos es una de ellas” respecto de las decisiones que no deberían quedar en manos del azar, defendiendo criterios como el vínculo con el establecimiento, el proyecto educativo y el desempeño académico desde séptimo básico.

    En la misma línea, el diputado Luis Pardo (RN) cuestionó que en establecimientos con sobredemanda “9 de cada 10” estudiantes de primero medio queden asignados exclusivamente por azar y defendió incorporar el mérito, además de atributos deportivos y artísticos, al proceso de admisión.

    Por su parte, el diputado Stephan Schubert (REP.) aseguró que el sistema actual ha convertido las antiguas filas frente a los colegios en “filas frente al computador” y aseguró que la iniciativa busca devolver a los padres el derecho a escoger la educación de sus hijos.

    A su vez, Carlos Bianchi (IND.) anunció su respaldo, aunque puso el foco en las deficiencias estructurales de la educación pública y cuestionó que el Estado no asuma un mayor financiamiento.

    La diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión de Educación, afirmó que serán los sostenedores quienes terminen seleccionando a los estudiantes y acusó que la iniciativa “abre nuevamente la puerta a la discriminación arbitraria”. En ese sentido, los detractores plantearon que el problema de fondo es la falta de oferta educativa y que modificar el sistema de admisión no genera nuevos cupos ni garantiza una mayor igualdad de oportunidades.

    Mientras que el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), reforzó el argumento de la libertad de los padres, señalando que el sistema vigente se basa en la desconfianza hacia los establecimientos y sus directores. “Estamos por restituir esta libertad que jamás debería haberse perdido”, sostuvo.

    Valoración del Ejecutivo

    El cierre del debate estuvo a cargo de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien defendió la reforma señalando que surge de testimonios de familias que han experimentado dificultades con el actual sistema.

    La secretaria de Estado sostuvo que “queremos que la admisión escolar dependa menos del azar” y explicó que las familias continuarán postulando mediante una plataforma única, pero que determinados colegios podrán incorporar criterios vinculados a sus proyectos educativos, como mérito académico o especialidad técnico-profesional.

    Arzola destacó que estos establecimientos deberán contar con autorización previa y estarán sujetos a fiscalización posterior, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias. “Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso”, sostuvo, planteando que la iniciativa busca avanzar hacia un sistema “más justo, más humano y más conectado con la realidad”, con mayor peso del mérito y menor dependencia del azar.

    Más sobre:Cámara de DiputadosSAEEducaciónAdmisión EscolarMaría Paz Arzola

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