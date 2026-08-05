La revancha de Claudio Crespo: exteniente inicia gestiones para volver a vestir el uniforme de Carabineros

Claudio Crespo dice que era una noticia que estaba esperando hace seis años . El lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el veredicto absolutorio del juicio oral que enfrentó luego de que la Fiscalía lo acusara por el presunto delito de apremios ilégitimos tras ser indago por ser el autor de los disparos que dejaron ciego al diputado Gustavo Gatica.

El tribunal de alzada capitalino desestimó la intención que tenía el Ministerio Público y los querellantes de anular ese juicio e iniciar un nuevo proceso. De esta manera la Corte de Santiago confirmó la decisión del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal. Si bien los jueces penales de primera instancia acreditaron que fue Crespo quien disparó a los ojos de Gatica, determinaron que actuó amparado bajo la legítima defensa.

Pese a que aún queda la posibilidad de un recurso de queja, y Gatica anunció recurrir a instancias internacionales, lo cierto es que con el fallo de la Corte de Santiago el asunto llegó a su fin y la absolución está a solo un paso de quedar firme.

“Este fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago pone un punto final a la última de cinco causas que la Fiscalía dirigió contra el comandante Crespo”, dijo el lunes el abogado del exuniformado, Pedro Orthusteguy.

El exteniente coronel, quien fue dado de baja de la institución policial en medio del proceso penal, dice que lo que ahora buscará es limpiar su nombre y volver a vestir el uniforme verde. Esa es, comenta a este medio, su principal meta. Después de todo, recuerda, antes de lo ocurrido aquel 8 de noviembre de 2019, en los desórdenes de los alrededores de Plaza Baquedano, Crespo estaba a punto de ascender a coronel.

Primeras gestiones

Para esta nueva etapa, Crespo está trabajando con el abogado Mauricio Bascur, excarabinero y experto en derecho administrativo. Para iniciar el proceso de reincorporación lo primero que debían hacer, explica Bascur a La Tercera, era espera el “cúmplase” del 4 Tribunal Oral en Lo Penal que llegó un día después del fallo de la corte.

Ya con esa notificación en la mano, ahora Bascur dice que presentará el requerimiento formal al general director de Carabineros, Marcelo Araya, buscando lo que se conoce como la rehabilitación del exfuncionario.

Lo que Crespo busca es poder regresar al puesto que tenía, ad portas de pasar a un nuevo grado.

Bascur pone como ejemplo lo que ocurrió con el excabo de Carabineros Sebastián Zamora, quien también fue sometido a una investigación penal por hechos ocurridos durante el estallido social y, de igual modo, fue absuelto. Zamora, quien hoy es diputado, volvió a Carabineros aunque por un breve periodo.

Bascur relata que con estos antecedentes en la mano el sumario administrativo debe ser reabierto y revisado: “ Estamos solicitando al general director de Carabineros que reanude la tramitación del sumario administrativo que dispuso la desvinculación de Claudio Crespo . Estamos argumentando con todos los antecedentes que logramos verter en la causa penal y que no se realizaron en el sumario administrativo”.

Esos antecedentes, explica, giran en torno a declaraciones de altos mandos de Carabineros que señalaron en el tribunal que la baja de Crespo obedeció a razones políticas y que el argumento que se dio en el sumario sobre haber borrado las cámaras fue “para justificar su alejamiento de la institución”.

Una vez que la máxima autoridad de Carabineros sea notificada, de acuerdo a las reglas del derecho administrativo, debe pronunciarse en cinco días. Sin embargo, ese plazo no es fatal, por lo que puede pasar un tiempo bastante mayor para que entregue una respuesta.

“Lo que deberíamos esperar es que en un tiempo prudente el general director se pronuncie en relación a esta materia y manifieste si está de acuerdo o no, de acuerdo a la potestad que posee él en base al artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, y autorice la reincorporación de Claudio Crespo a la institución”, afirma el abogado.

El requerimiento de Crespo será presentado ante Carabineros este jueves.

Los obstáculos

Sin embargo, quienes conocen de estos procesos dicen que los casos de Zamora y Crespo no son exactamente igual.

Primero por los grados. Zamora, un suboficial, era un PNI (personal de nombramiento institucional) lo que significa que fue sacado por la máxima autoridad de Carabineros y fue reincorporado por la misma jefatura.

Crespo, en tanto, quien era un oficial, es un PNS (personal de nombramiento supremo). O sea, esa reincorporación dependería de un visto bueno de La Moneda. Sin embargo, explica Bascur, quien firma la orden para ese acto es el propio general director de Carabineros y no debiese haber ahí un mayor escollo.

Bascur dice que el general Araya deberá evaluar la situación en base a tres principios propios del derecho administrativo: “mérito, oportunidad y conveniencia” de la reincorporación, en vista de las eventuales críticas políticas que puedan surgir.

Otro obstáculo, dicen las mismas fuentes, es que de ser reincorporado debería llegar como último de la lista de tenientes coroneles y no en el primero lugar. Con eso, un eventual ascenso -el anhelo de Crespo- tendría que pasar en unos cinco años, lo que podría no terminar ocurriendo.

Tampoco se ve posible, explica el abogado, que pueda aspirar al pago de remuneraciones retroactivas como sí fue en el caso de Zamora, quien estuvo inmerso en un proceso penal más corto.

Bascur dice que alegarán esto y esperan que vuelva a la institución con los mismos beneficios que tenía a la hora en que le dieron la baja. “Lo que espero es que, si vuelvo a Carabineros y luego decido irme, esto sea por una decisión propia. Quiero salir por la puerta ancha y no por la ventana, como fue mi salida en 2019”, concluye Crespo.