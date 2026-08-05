La reaparición de la exjueza Ángela Vivanco para declarar por trama bielorrusa tras el fin de su prisión preventiva

La tarde del viernes 12 de junio, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dejó en Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, en la comuna de San Joaquín, luego de 133 días cumpliendo prisión preventiva por una serie de imputaciones en su contra en la llamada trama bielorrusa.

Ese día, al salir del penal y ante los numerosos equipos de prensa que la esperaban, descartó haber incurrido en delitos y aseguró siempre haber actuado “con honorabilidad y con rectitud”.

Este miércoles, en el marco de la investigación que encabeza fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, Vivanco reapareció ante los focos de la prensa al presentarse en dependencias del OS-7 de Carabineros para prestar su declaración en el caso.

La otrora ministra del máximo tribunal del país, que permanece en arresto domiciliario total, llegó acompañada de su abogada Patricia Alvarado y aseguró estar “tranquila” ante la diligencia.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Tengo conocimiento de la causa. Ya varias veces he dado declaraciones a la prensa sobre ella, así que tranquila y preparada para responder todo aquello que se me pregunte”, afirmó.

La exmagistrada señaló que no ha podido ver a su pareja y coimputado en la causa Gonzalo Migueles, cuya prisión preventiva debiera revisarse la próxima semana.

Vivanco reveló que se ha debido hacer exámenes médicos por temas de salud que ha “tenido que abordar”.