Vicepresidente del Cruch reconoce preocupación ante recortes: “Tenemos que persuadir al Ejecutivo de que la investigación no es gasto, es inversión”

El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Osvaldo Corrales, abordó esta mañana en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, los recortes en educación superior y la inquietud que ha generado tanto en las universidades como en los estudiantes.

Consultado sobre las decisiones del gobierno en cuanto a las reducciones a Becas Chile y las bases de los fondes postdoctorales del 2027, el rector afirmó que el contexto de estrechez fiscal y de ajustes presupuestarios “es algo que ha preocupado al Consejo de Rectoras y de Rectores”.

“No podemos alegrarnos porque haya recortes, sin embargo sí reconocemos que este año los que se aplicaron en educación superior no afectaron a partidas que tuvieran que ver con la ejecución de los propósitos misionales de las universidades, y ese esfuerzo es algo que nosotros hemos reconocido a la Subsecretaría de Educación Superior”, indicó.

Por otra parte, sobre los fondos postdoctorales, indicó que le han hecho ver al Ministerio de Ciencias -en específico a la ministra Ximena Lincolao- que como Consejo tienen “una discrepancia en las modificaciones que se hicieron a la base de los concursos postdoctorales” en cuanto a la exigencia de que quienes postulan tengan la residencia definitiva en el país.

“Creemos que eso va a dificultar la atracción de capital humano avanzado extranjero que el país necesita”, sostuvo. “Parte de esas becas las usamos las universidades precisamente para atraer a investigadores de fuera del país y tener como requisito la residencia permanente es algo que obviamente va a dificultar eso. Y también le hemos hecho ver que no nos parece que este sea el instrumento que se tenga que utilizar para focalizaren determinadas áreas”.

Sobre esta conversación que tuvieron con la ministra Lincolao, el vicepresidente del Cruch indicó que ayer iniciaron “un proceso de diálogo”, y que si bien han tenido una buena acogida a las propuestas, por el momento no tienen una respuesta definitiva.

“La idea es que durante esta semana y la próxima podamos seguir conversandotanto con la ministra de Ciencias como con la directora de la Agencia de Desarrollo e Investigación”, indció.

Por otra parte, y frente al diagnóstico del gobierno de que Becas Chile tiene falencias, el académico manifestó que “como toda política pública, pueden ser revisadas” y es susceptible a mejoras. Sin embargo, destacó que programa estatal “ha permitido que el país cuente con un capital humano avanzado más robusto, y por lo tanto algo que hay que preservar, porque hay que tener algo muy claro: sin conocimiento es muy difícil que el país alcance el desarrollo”.

“Es cierto que hemos tenido, más que un problema con las Becas Chile en sí mismas, con la capacidad que tiene el sistema productivo chileno de contratar, de incorporar laboralmente a las personas que vienen con grados de doctorado o postdoctorado desde el extranjero”, reconoció. “Eso es una realidad y también lo han hecho sentir los becarios. Muchos no cumplen porque realmente en Chile no encuentran espacios laborales donde ser contratados y eso es algo que tenemos que mejorar”.

Como solución, el académico apuntó a que tal vez pueda pensarse en algún tipo de subsidio al empleo de capital altamente calificado, “de modo que el Estado pueda contribuir con esa empleadora, sufragar durante un tiempo esa remuneración”.

“Sería ingenuo decir que esos anuncios de eventuales recortes futuros no generan inquietud”

Por otra parte, y consultado sobre cómo se puede incentivar al gobierno para incrementar la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, el rector de la U. de Valparaíso apuntó a que se debe mirar a futuro.

“Tenemos que tener la capacidad de persuadir al Ejecutivo de que lo que se destina a investigación no es gasto, es inversión”, señaló.

Por otra parte, sobre cómo las federaciones de estudiantes han reaccionado ante los recortes, el rector manifestó que si bien en las instituciones de educación superior se palpa “cierta inquietud”, gracias al esfuerzo que se hizo en esa materia, no se han visto afectadas las funciones misionales de la institución.

“Estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior para que los eventuales recortes que haya el próximo año se mantengan en esa misma línea, es decir, no afecten las funciones misionales, docencia, investigación y vinculación con el medio”

El ajuste de esos recortes, indicó, se produjo a propósito del CAE, es decir, de los recursos que se destinan para la recompra de carteras del CAE.

“Se recortaron algunas partidas que, siendo para nosotros sensibles, no afectaron esas que llamamos funciones misionales. Sin embargo, también sería ingenuo decir que esos anuncios de eventuales recortes futuros no generan inquietud en la comunidad universitaria, no solo en la comunidad universitaria, también en otros sectores del país”, afirmó.

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