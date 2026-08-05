Subsecretario Lagos por mensaje de Squella por salida de Rodríguez: “Esto no se puede dar a través de filtraciones de chats”

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), José Francisco Lagos, abordó este miércoles la molestia del timonel de republicanos, Arturo Squella, por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

Y es que mediante un chat Squella emplazó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a ofrecerle disculpas a Rodríguez, quien tras salir salir del gobierno se realizó nuevas pruebas que resultaron negativas.

Ante esto, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, salió a responder que hay que “aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”, apelando a que el gobierno optó por la institucionalidad y seguir el protocolo establecido.

Ahora, si bien el mismo Alvarado señaló esta mañana que ya conversó con Squella y se dio vuelta la página en esta polémica, el subsecretario Lagos defendió -en una nueva edición del programa Desde La Redacción de La Tercera- que estas discusiones no se pueden dar “a través de filtraciones de chats, ni ese tipo de cosas”.

“Nosotros como gobierno tampoco nos podemos hacer cargo de lo que dice alguien en una conversación privada o no. Lo que nosotros podemos hacer es que esa institucionalidad que es la que nos hemos dado funcione de la mejor manera posible, y la responsabilidad de que esa institucionalidad funcione es de todos los actores involucrados, no solamente de la voluntad del gobierno”, sostuvo.

En esa línea, enfatizó que “esto no se trata de creerle o no al exsubsecretario, porque esto no es una opinión personal respecto a si él consumió o no, esto es la institucionalidad disponible y hemos actuado en conciencia respecto a la institucionalidad disponible”.

Megarreforma

Por otro lado, la autoridad de gobierno también destacó el despacho a ley de la megarreforma, proyecto estrella de esta administración que hoy será abordada por el Presidente José Antonio Kast a través de una cadena nacional.

“Lo primero es que se aprueba una reforma de esta envergadura en un tiempo absolutamente récord. Yo sé que hubo mucho ruido ambiente, hubo algunas veces una oposición que fue muy dura en el trato, nos amenazó con ir al Tribunal Constitucional antes de presentar la reforma, pero hoy día ni siquiera hemos cumplido cinco meses del gobierno y una reforma que tiene más de 40 iniciativas, que era compleja, que básicamente apuntaba a desestancar el crecimiento económico del país, se logra aprobar en este tiempo lo que sin duda es una gran noticia”, subrayó.

“Desde el punto de vista de cómo los gobiernos logran poner su programa de gobierno en ejecución con una tramitación compleja, es una muy buena noticia”, reforzó.

Dicho eso, señaló que con esto “no se ha agotado la agenda”, ya que el gobierno ha trabajado en paralelo materias de seguridad.

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