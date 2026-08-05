SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Subsecretario Lagos por mensaje de Squella por salida de Rodríguez: “Esto no se puede dar a través de filtraciones de chats”

    A propósito de la salida de Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda, en un nuevo capítulo de Desde la Redacción, Lagos defendió que “esto no se trata de creerle o no al exsubsecretario, porque esto no es una opinión personal respecto a si él consumió o no", sino que se trata de "la institucionalidad disponible".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), José Francisco Lagos, abordó este miércoles la molestia del timonel de republicanos, Arturo Squella, por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

    Y es que mediante un chat Squella emplazó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a ofrecerle disculpas a Rodríguez, quien tras salir salir del gobierno se realizó nuevas pruebas que resultaron negativas.

    Ante esto, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, salió a responder que hay que “aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”, apelando a que el gobierno optó por la institucionalidad y seguir el protocolo establecido.

    Ahora, si bien el mismo Alvarado señaló esta mañana que ya conversó con Squella y se dio vuelta la página en esta polémica, el subsecretario Lagos defendió -en una nueva edición del programa Desde La Redacción de La Tercera- que estas discusiones no se pueden dar “a través de filtraciones de chats, ni ese tipo de cosas”.

    “Nosotros como gobierno tampoco nos podemos hacer cargo de lo que dice alguien en una conversación privada o no. Lo que nosotros podemos hacer es que esa institucionalidad que es la que nos hemos dado funcione de la mejor manera posible, y la responsabilidad de que esa institucionalidad funcione es de todos los actores involucrados, no solamente de la voluntad del gobierno”, sostuvo.

    En esa línea, enfatizó que “esto no se trata de creerle o no al exsubsecretario, porque esto no es una opinión personal respecto a si él consumió o no, esto es la institucionalidad disponible y hemos actuado en conciencia respecto a la institucionalidad disponible”.

    Megarreforma

    Por otro lado, la autoridad de gobierno también destacó el despacho a ley de la megarreforma, proyecto estrella de esta administración que hoy será abordada por el Presidente José Antonio Kast a través de una cadena nacional.

    “Lo primero es que se aprueba una reforma de esta envergadura en un tiempo absolutamente récord. Yo sé que hubo mucho ruido ambiente, hubo algunas veces una oposición que fue muy dura en el trato, nos amenazó con ir al Tribunal Constitucional antes de presentar la reforma, pero hoy día ni siquiera hemos cumplido cinco meses del gobierno y una reforma que tiene más de 40 iniciativas, que era compleja, que básicamente apuntaba a desestancar el crecimiento económico del país, se logra aprobar en este tiempo lo que sin duda es una gran noticia”, subrayó.

    “Desde el punto de vista de cómo los gobiernos logran poner su programa de gobierno en ejecución con una tramitación compleja, es una muy buena noticia”, reforzó.

    Dicho eso, señaló que con esto “no se ha agotado la agenda”, ya que el gobierno ha trabajado en paralelo materias de seguridad.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:José Francisco LagosJuan Pablo RodríguezHaciendaDrogasClaudio AlvaradoArturo SquellaDesde la Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    ProCultura: Fiscalía sumará formalización por proyectos de Anglo American y arista Biobío también se trasladaría a Santiago

    Lo más leído

    1.
    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    José Miguel Insulza: “Bachelet ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del gobierno del Presidente Kast”

    2.
    Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

    Senadoras Campillai y Flores protagonizan cruce de alto calibre: se enrostraron contratos a “amante” y a “yerno delincuente”

    3.
    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    Cámara aprueba solicitud de Boric para salir del país en agosto por compromisos en Uruguay y Alemania

    4.
    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    El cara a cara entre Squella y Alvarado que hizo retroceder al senador en su idea de reincorporar a Rodríguez

    5.
    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    Steinert en pausa: Kast esperará resultado de comisión investigadora para despejar nuevo nombramiento en el extranjero

    6.
    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    Codina acusa “encerrona” de Toledo y dice que alcalde busca “ser influencer” tras tenso cruce en Puente Alto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados
    Chile

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    ProCultura: Fiscalía sumará formalización por proyectos de Anglo American y arista Biobío también se trasladaría a Santiago

    Avanza la discusión de la ley de medicamentos y pañales: no devuelve el IVA a todos y es bajo ciertas condiciones

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios
    Mundo

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”