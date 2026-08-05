¿En qué va la Copa Chile? La U busca sellar su clasificación y ya hay 11 equipos en octavos de final.

La fase de grupos de la Copa Chile vive sus últimas jornadas. Hasta ahora, 11 equipos ya aseguraron su presencia en los octavos de final. Este miércoles se definirán los clasificados de las zonas A y D, mientras que la E seguirá pendiente.

En el Grupo D, la U lidera con 10 puntos y depende de sí misma para avanzar a los octavos de final. Desde las 18 horas visitará a Unión San Felipe en el estadio Nicolás Chahuán, mientras que a la misma hora Santiago Wanderers enfrentará a Unión La Calera en el estadio Municipal de La Pintana.

La definición de la zona llega con Universidad de Chile en el primer lugar con 10 unidades, seguida por La Calera con ocho y San Felipe con siete. Wanderers suma tres puntos y ya no tiene opciones de avanzar.

La Copa Chile vive días de definición. Foto: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Más tarde, desde las 20.30, se resolverá el Grupo A. Coquimbo Unido recibirá a San Marcos de Arica y Deportes Iquique enfrentará a Deportes Limache. Coquimbo, Iquique y Limache llegan igualados con ocho puntos, por lo que los dos clasificados saldrán de esa jornada. El cuadro ariqueño ya quedó eliminado.

El martes se cerró el Grupo F. Curicó Unido derrotó por 3-1 a Universidad de Concepción y terminó segundo con ocho puntos. Ñublense, que ya había llegado clasificado a la jornada final, venció por 1-0 a Rangers y aseguró el primer lugar con 10 unidades.

Con ese resultado, ya quedaron definidos cinco grupos. En el Grupo B avanzaron la UC, como líder, y Everton. En el Grupo C clasificaron Deportes Antofagasta y Cobreloa. En el Grupo G obtuvieron los boletos Santa Cruz y Audax Italiano.

En el Grupo H avanzaron Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt. En el Grupo E aún resta disputar la última fecha, aunque Colo Colo ya aseguró su clasificación y solo debe definir si terminará primero o segundo.

Hasta ahora, los equipos que avanzaron a los octavos de final son Universidad Católica, Everton, Deportes Antofagasta, Cobreloa, Colo Colo, Ñublense, Curicó Unido, Santa Cruz, Audax Italiano, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt.

Los cruces de octavos de final ya están establecidos. El primero del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo C, que será Cobreloa.

La UC jugará ante el segundo del Grupo D. Antofagasta se medirá con el segundo del Grupo A. El líder del Grupo D enfrentará a Everton. El primero del Grupo E jugará ante Audax Italiano, segundo del Grupo G.

Ñublense se enfrentará a Deportes Puerto Montt. Santa Cruz jugará contra el segundo del Grupo E, mientras que Deportes Concepción enfrentará a Curicó Unido.