¿Florentino Mosa? La reacción del presidente de Colo Colo a la comparación con la máxima autoridad del Real Madrid

Este martes se llevó a cabo en el estadio Monumental la presentación oficial de Vozinha como refuerzo de Colo Colo. La llegada del portero generó una amplia expectativa, en especial por lo realizado por el caboverdiano en el Mundial de Norteamérica 2026.

Fue en este contexto donde se le consultó a Aníbal Mosa por un apodo que rondó tras el fichaje, en el que se le compara con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, debido al alcance global de la incorporación del guardameta.

Ante esta consulta, el mandamás del Cacique indicó que “mi nombre es Aníbal Mosa, llegué a este país con seis años. Soy sirio, nací en siria. Ustedes los chilenos y los colocolinos me cobijaron y ese es mi nombre. El resto es parte del folklore”, respondió tomando distancia del pseudónimo.

Además, durante el encuentro con los medios, el empresario destacó que “fuera de verlo como un tema publicitario o de marketing, con el fichaje de Vozinha hemos puesto en la órbita mundial a Colo Colo, pero también a Chile y a la liga chilena y eso es muy positivo para todos, aunque a algunos no les guste”.

“Tenemos sentado a nuestro lado en el Estadio Monumental a uno de los mejores porteros del Mundial elegido por los hinchas y eso es lo más importante”, valoró.

A su vez, comentó que siempre mantuvo la calma a pesar del tiempo que tardó Vozinha en embarcarse hacia Chile. “Nunca estuve nervioso. Teníamos un acuerdo con Vozinha y la demora tuvo que ver con temas personales, pero yo estaba muy tranquilo”.

La importancia de llegar a Colo Colo

Por su parte, el protagonista de la jornada, Vozinha, comentó que “Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande porque estuvimos muchos años luchando para estar en este gran palco. Para Cabo Verde teníamos que competir contra los mejores. Era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país resiliente, que no para de luchar. Hicimos todo para representar al país de la mejor forma. Sabía que el Mundial podría traer muchas cosas grandes para mí. Estoy contento por jugar el campeonato del Mundo”.

“El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha. Seguir dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. El fútbol está en el primer lugar. Siempre me adapté bien en todos los lugares a los que llegué. Espero traer a mi familia para que conozcan y tal vez puedan ayudar en la adaptación”, añadió más adelante.

“En el Mundial todos pudieron ver mis cualidades. Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”, agregó.

Sobre la decisión de llegar a Colo Colo indicó que “fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.