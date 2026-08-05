Daniel Morón da detalles de cómo nació la propuesta para traer a Vozinha al fútbol chileno

Este martes se realizó la presentación oficial de Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo. En la instancia, el portero caboverdiano tuvo su encuentro con los medios, explicando sus motivaciones para unirse al Cacique.

Allí también Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, explicó cómo fue que se abrió la posibilidad de traer al mundialista al fútbol chileno.

“Me llegó a través de Luciano Duthu la propuesta de Vozinha. Y en un momento le dije: ‘lo de Vozinha debe ser difícil de traer’. Me dijo ‘no creas, déjame verlo y te cuento’. Al día siguiente me encontré con el presidente y le comenté qué le parecería, Aníbal, la posibilidad de traer a Vozinha. Me miró con una cara de sonrisa y conversamos, avanzamos y tenemos a Vozinha sentado aquí”.

“Fue una cosa maravillosa, porque para todos, porque cuando dicen Vozinha, y habíamos visto el Mundial, todo lo que había creado en el mundo. En los niños, la juventud, en la gente. Decíamos que era imposible de traerlo a Colo Colo, a Chile. O a un equipo sudamericano. Uno decía que podía ir a la MLS, a Europa, pero no lo imaginaba acá”, continuó. “Y bueno, aquí está Vozinha”, finalizó Morón.

Los objetivos de Vozinha en Colo Colo

Por su parte, el portero dio a conocer cuáles fueron los factores que lo motivaron para llegar al país y lo que pretende lograr junto al Cacique.

“El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha. Seguir dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. El fútbol es en el primer lugar. Siempre me adapté bien en todos los lugares a los que llegué. Espero traer a mi familia para que conozcan y tal vez puedan ayudar en la adaptación”, comentó sobre el impacto que tuvo la Copa.

“En el Mundial todos pudieron ver mis cualidades. Soy muy calmado, juego bien con los pies. Pero mi principal fortaleza es la capacidad de enfrentar las dificultades y los partidos más difíciles”, agregó.

Sobre la decisión de llegar a Colo Colo indicó que “fue clara, porque a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y ligas y clubes no muy grandes, siempre me he dicho que era jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no hubo dudas. También es una competencia muy fuerte y sé que la liga chilena era competitiva”.

A su vez, indicó que su llegada a Chile se demoró “porque el lunes viajé de Cabo Verde a Lisboa. El martes fui a la embajada en Portugal por la visa. Cuando vivimos en país diferente, arrendamos casa. Tenemos contratos de agua, luz, un perro que alguien lo cuida. El coche. Pedí al presidente la paciencia y la tranquilidad por las cosas personales que debía resolver para viajar con la cabeza limpia. Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”, aseguró.

“El Mundial fue la mejor cosa que pasó en mi vida en términos de fútbol. Hoy estar representando a Colo Colo es el mejor momento de mi carrera en términos de clubes”, sostuvo.

Además, descartó sentir presión ante la exigencia que implica pertenecer a Colo Colo. “En el fútbol no hay presión. Presión es cuando estás enfermo o cuando alguien de tu familia está enfermo, o no tienes qué comer. La afición quiere siempre lo mejor. Los jugadores trabajamos día a día para jugar bien. Jugué contra las mejores selecciones del mundo y espero ayudar al club a conseguir los objetivos”, manifestó.

También tuvo palabras hacia los hinchas que lo acompañaron en el aeropuerto. “No esperaba tanta gente cuando llegué aquí. Agradecer a los hinchas porque el cariño lo es todo para mí. Espero devolverlo con trabajo”.