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    “Cacique”: cuenta oficial del Mundial 2026 alucina con la llegada de Vozinha a Colo Colo

    Las redes sociales de la última cita destacaron el fichaje que remeció el mercado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Vozinha y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en el Monumental. Foto: Colo Colo.

    Hablar de la repercusión de Vozinha en todo el planeta es casi redundante. El arquero de Cabo Verde fue la gran sensación del Mundial después de sus notables actuaciones con el conjunto africano, con el que consiguió un histórico paso a los dieciseisavos de final, donde cayó agónicamente ante Argentina, por 3-2.

    El meta de 40 años se convirtió en una estrella mediática, cuyas redes sociales se inundaron de seguidores. Pasó de 60 mil a casi 30 millones, transformándose en un rockstar y siendo codiciado por los principales equipos del planeta.

    Sin embargo, terminó decidiéndose por el proyecto que le ofreció Colo Colo, con un contrato por seis meses, extendible por todo 2027, además de un sueldo bastante mayor al que ganaba en el Desportivo Chaves de la Segunda División de Portugal, su último equipo antes de disputar la cita planetaria.

    La noticia de su llegada al conjunto que dirige Fernando Ortiz fue todo un suceso. De hecho, una prueba de ello es que los principales medios internacionales le dedicaron extensos artículos al fichaje que remece al fútbol chileno y varios de ellos se acreditaron para la presentación del guardameta en el Monumental.

    Tampoco quedó ajena a esta tendencia la cuenta oficial de la Copa del Mundo 2026 en X que, en su versión en español, destacó la llegada de Vozinha al cuadro popular. “Cacique”, publicó, acompañando la palabra con una foto del guardameta.

    Días intensos

    Josimar José Évora Días llegó a Chile la noche del domingo y de inmediato pudo constatar el cariño de los hinchas colocolinos, que se presentaron en gran cantidad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. De ahí en adelante, participó en una serie de actividades.

    Este lunes, en tanto, concurrió por la mañana a la Clínica Meds de La Dehesa para realizarse los exámenes médicos de rigor, los cuales sorteó sin mayores inconvenientes.

    Por la tarde, el futbolista firmó su contrato en el estadio Monumental junto al presidente del club, Aníbal Mosa, en un acto en el que también estuvieron presentes el gerente deportivo Daniel Morón y su representante Bernardo Vasconcelos.

    Al mediodía de este martes, el guardameta será presentado a los medios de prensa, mientras que el miércoles, a las 19.30, será presentado en el estadio Monumental ante 42 mil personas.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Colo ColoVozinhaLiga de Primera

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