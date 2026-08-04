Vozinha ya está en Chile y, en rigor, ya es jugador de Colo Colo. El guardameta caboverdiano cumplió con el protocolo de los exámenes físicos, firmó el contrato y posó durante el trámite con Aníbal Mosa, el timonel de Blanco y Negro, el principal gestor de su arribo. El timonel ya lo había recibido en el aeropuerto e incluso le había realizado una inducción respecto de la historia del club y de la profunda identificación de sus hinchas.

A falta de que se defina la fecha de su estreno con la camiseta alba, ya hay algunas certezas. La primera es que este martes, pasado el mediodía, se producirá su presentación oficial en la sala de prensa del estadio Monumental. La segunda es que el miércoles, a las 19.30 horas, se realizará su encuentro con los hinchas. La Delegación Presidencial Metropolitana autorizó la presencia de 42 mil espectadores.

Vozinha tiene número para su camiseta en Colo Colo

Sin embargo, aunque parezca todo resuelto, aún quedan materias pendientes. La primera es la fecha del debut. Descartada la posibilidad de que el africano actúe este fin de semana, ante Unión La Calera, en el Nicolás Chahuán, la opción más concreta es que debute en la fecha siguiente, en la que los albos recibirán a O’Higgins.

Se prevé un Monumental repleto. Por un lado, por la campaña que está cumpliendo la escuadra de Fernando Ortiz y, por otro, por el innegable atractivo que representa ver en acción a una de las figuras más atractivas del último Mundial. Desde el plano deportivo, llegará con ritmo de competencia para el Superclásico de la semana siguiente, ante Universidad de Chile, en el Estadio Nacional.

Foto: @colocolooficial / Instagram.

Lo que está definido es la numeración que utilizará el portero, al menos en la primera parte de su estadía en Chile. Como Fernando de Paul (1), Eduardo Villanueva (12), Gabriel Maureira (25) ocupan los números más habituales para el puesto, una situación que no se puede modificar, para Vozinha hubo que buscar un acomodo.

Finalmente, el exarquero del Chaves, de la segunda división del fútbol portugués, utilizará el 29. El dorsal era uno de los correlativos vacantes para la actual temporada. Las bases de la Liga de Primera establecen que la numeración no puede superar el número de jugadores inscritos por cada club.