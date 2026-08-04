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    El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

    El portero caboverdiano se une al Cacique con un vínculo de seis meses que se puede alargar por un año más.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Foto: Xinhua News Agency. Xu Zijian

    Vozinha ya está en Chile para enfrentar un nuevo desafío en su carrera. El portero caboverdiano, que destacó junto a la selección de su país en el Mundial de Norteamérica 2026, ya es jugador de Colo Colo.

    Después de una larga espera, el arquero llegó este domingo al país, siendo recibido por un gran número de hinchas de Colo Colo que esperan con ansias verlo defender el arco albo.

    Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, señaló en su llegada al aeropuerto.

    Luego, este lunes se presentó en una clínica para realizarse los exámenes médicos correspondientes antes de firmar el contrato que lo unirá con el Cacique por los próximos seis meses por unos US$ 30 mil dólares mensuales. Eso sí, tiene la opción de ampliarlo por un año más de forma automática.

    Para conseguirlo hay una cláusula que debe cumplir. Esta es el estar presente en el 50% de los partidos que le restan a los de Macul. De no lograr ese meta, la decisión deberá ser analizada por la directiva para determinar la continuidad del futbolista.

    Una semana movida

    El nombre de Vozinha comenzó a sonar en Colo Colo hace un par de semanas. En la previa del duelo contra Deportes Limache, Aníbal Mosa ya daba por hecha la incorporación. Desde entonces comenzó una larga espera por su llegada. En medio de esto, también se debió enfrentar un problema.

    Las bases de la competencia local establecen que los jugadores no pueden utilizar apodos en su camiseta. A raíz de esto el caboverdiano, cuyo nombre es Josimar José Évora Días, no podría haber salido a la cancha con Vozinha en la espalda.

    Por ello, Colo Colo inició las gestiones para obtener una autorización que finalmente fue entregada por el Consejo de presidentes. La reunión duró apenas 30 minutos. Se retrasó por el ingreso tardío de Deportes La Serena. En la cita, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, confesó que aún no estaba firmado el contrato con el portero, que se anotó como una de las revelaciones del Mundial. De paso, reveló que una de las exigencias de Vozinha era poder utilizar su apodo en la camiseta dada su identificación y reconocimiento mundial con esa referencia.

    Ahora, se espera que el africano sea presentado oficialmente este martes a partir de las 12.30 horas en el estadio Monumental. Y el miércoles, a las 19.30 horas, está prevista una presentación masiva, en el Monumental con un aforo autorizado de 42 mil personas.

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