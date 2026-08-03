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    Histórico de Colo Colo critica a Arturo Vidal por la actitud del volante contra Gabriel Maureira

    Marcelo Ramírez se mostró contrario a los gestos que realizó el mediocampista en fallos colectivos del Cacique contra Everton.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo enfrentó un complejo partido este fin de semana en el duelo como visitante contra Everton. Si bien el Cacique consiguió quedarse con los tres puntos, el marcador reflejó también algunas licencias defensivas que tuvieron los albos en el duelo.

    El conjunto a cargo de Fernando Ortiz se impuso por 4-3 a los ruleteros, lo que le permitió sostenerse en el liderato de la clasificación de la Liga de Primera.

    Durante este encuentro, el Cacique mostró varias dudas defensivas. Fue por esto que incluso Arturo Vidal se mostró molesto con la zaga, teniendo al portero Gabriel Maureira como destinatario de algunos gestos de recriminación que no fueron bien vistos por un histórico de Colo Colo.

    En diálogo con TNT Sports, Marcelo Ramírez dejó claro que esta situación le molestó. “¿Sabes qué no me gustó de Vidal hoy día también en este partido? Que hubo dos o tres jugadas donde le levantó los brazos a Maureira. En errores que eran compartidos y eso no es lo que uno espera del líder, del capitán frente a un muchacho joven”, comentó el Rambo.

    “Los jóvenes necesitan sentir ese respaldo de los jugadores importantes de un equipo. Creo que en este (partido) dos o tres oportunidades Vidal le levanta los brazos a Maureira cuando lo adecuado en ese momento es que él le brinde su apoyo. Ahora, asumiendo errores que a lo mejor eran compartidos, pero el grande tiene que asumir más”, complementó el exportero.

    El análisis de Ortiz

    Una vez finalizado el encuentro, fue el propio técnico de Colo Colo el que mostró su preocupación por los fallos mostrados en el duelo contra Everton.

    “Son seres humanos, no somos máquina, no somos perfecto, el rival no estudia. Hay muchísimos complementos que conlleva a lo que sucedió hoy. Mis rendimientos individuales quizás no estuvieron a la altura que venimos mostrando”, expuso en conferencia de prensa.

    “Después, con más tranquilidad, reveremos de nuevo el partido, corregiremos en la semana y preparar el siguiente partido, que también va a ser muy difícil en una cancha difícil”, indicó de cara al choque contra Unión La Calera.

    Además, profundizó sobre las complicaciones que tuvo el equipo. “Yo no le quito mérito al rival. A mí, Everton me planteó un partido que hacía rato que no nos podían encontrar la vuelta, por decir. Salvo el partido de Recoleta, si no se olvidan en Copa Chile, jugaron algo similar y los pudimos sacar adelante. Entonces, yo no le saco mérito al rival”.

    Nosotros no estuvimos como venimos haciéndolo, pero vuelvo a decir, no somos perfectos ni somos máquinas. Hay que resolver en el momento, y los chicos hoy lo pudieron resolver”, concluyó.

    Ahora, en medio de la llegada de Vozinha como refuerzo de Colo Colo, el Cacique deberá continuar con su preparación para enfrentar la liga local. Su próximo partido contra Unión La Calera está fijado para el domingo 9 de agosto a partir de las 17.30 horas en el estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 18 de la competencia.

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