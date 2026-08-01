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    Fernando Ortiz deja en duda el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “¿Sabes si llega?... Yo tampoco"

    El técnico reconoce que no tiene certeza sobre el fichaje del guardameta. También valora la respuesta de su equipo ante Everton.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Ortiz deja en duda la llegada de Vozinha a Colo Colo: “¿Vos sabes? Yo no". SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Tras el sufrido triunfo de Colo Colo por 4-3 ante Everton, el técnico Fernando Ortiz valoró el resultado, aunque reconoció que el equipo debe corregir aspectos de su funcionamiento. “Es un triunfo importante. Fue un rival muy difícil, que planteó bien el partido. Lo pudimos resolver en muchas situaciones. Rescato la entrega y muchas cosas, pero hay que corregir”, señaló a la transmisión televisiva.

    El cuadro albo inició en desventaja tras un arranque complicado. Recibió tres goles de un Everton que aprovechó los errores del líder del campeonato. En ese sentido, el entrenador también respaldó a sus dirigidos pese a las fallas exhibidas durante el compromiso. “No todo lo hacemos perfecto ni sale como uno piensa. Los jugadores son seres humanos. Todos nos equivocamos y la reacción está”, afirmó.

    Colo Colo superó a Everton. MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    El estratega también fue consultado por la situación de Vozinha, arquero cuyo fichaje fue anunciado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, hace más de una semana, pero que todavía no llega a Chile debido a problemas personales, según ha explicado su entorno. Este jueves no tomó el vuelo que lo traía a Santiago.

    Ante la pregunta sobre si el portero finalmente arribará al club, Ortiz evitó entregar información y respondió con una frase breve. “¿Sabes si llega?... Yo tampoco”, contestó el entrenador argentino.

    La frase se produce en medio de la incertidumbre por el futuro del guardameta. Durante los últimos días, desde Colo Colo y los agentes del jugador han señalado que la visa y los permisos de trabajo están resueltos, pero no hay un plazo confirmado para su llegada.

    “Todavía no podemos dar una fecha con certeza”, dijo el represenatante portugués Bernardo Vasconcelos a El Deportivo.

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