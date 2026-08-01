Reseña de libros: de Robert Darnton a Daniel Alarcón

El temperamento revolucionario, de Robert Darnton (Taurus)

“Bayonetas en vez de pan”. Esta frase garabateada en una gacetilla era una de las que circulaba en París en el verano de 1788. Y de acuerdo con el historiador norteamericano Robert Darnton, resume el estado de ánimo de la ciudad: las protestas contra la escasez, el alza de los alimentos, el despilfarro de la corona y el despotismo del antiguo régimen eran sofocadas a punta de bayoneta. Un año después estallaría la Revolución Francesa. Más allá de las causas de ella, en este ambicioso ensayo el historiador explora cómo fueron cambiando las percepciones, emociones y expectativas de los parisinos hasta que la revolución se volvió un horizonte alcanzable. En un sentido, cómo se forjó el temple revolucionario. De 1748 a 1789, Darnton revisa cuatro décadas de crisis, guerras, abusos y escándalos que socavaron la autoridad de la monarquía. Con la censura de la época, las noticias circulaban como rumores en los bares y las calles; panfletos, gacetillas y canciones, que llegaban especialmente a los analfabetos, formaban una red informativa. Los versos burlones se reían de la autoridad. La revolución fue posible por un conjunto de elementos, dice Darnton, entre ellos el odio al despotismo, el amor a la libertad, la indignación ante la decadencia moral de la aristocracia, la aversión a la monarquía, la nueva fe en el poder de la razón, y la familiaridad con la violencia: ejecuciones, decapitaciones y torturas públicas ejecutadas por el Estado. Un libro excepcional, profusamente documentado y ágilmente narrado.

Radio Ciudad Perdida, de Daniel Alarcón (Banda Propia)

La voz de Norma era la más confiable y amada del país, algo que ella no lograba explicarse. Los domingos por la noche conducía el programa estelar de la emisora, Radio Ciudad Perdida, un espacio para gente desaparecida después de la guerra civil. La guerra había terminado hacía diez años y muchos refugiados habían llegado a la ciudad. Cada semana, Norma recibía llamadas de gente que buscaba a sus familiares. Desde luego, prestaba un servicio, pero la emisora buscaba rentar con la angustia. Para Norma era una forma de buscar a su esposo, Rey, que había desaparecido en un pueblo de la selva. El día en que Víctor, un niño de 11 años, llega a la emisora, se abre una luz para ella: el niño proviene del mismo pueblo, en la selva, hoy conocido como 797. A partir de ese punto, la novela avanza y retrocede en el tiempo, reconstruyendo lo que ocurrió antes, durante y después de la guerra. Si bien la historia transcurre en un país sin nombre, las señas remiten a la guerra contra Sendero Luminoso en Perú. La represión estatal encarceló a los periodistas, de modo que la emisora de Norma es la única permitida. Las localidades rurales perdieron sus antiguos nombres y han sido reemplazadas por números. El gobierno ha impuesto una versión oficial y vigila cualquier relato en contra. La guerra terminó, pero las heridas aún no cierran. Banda Propia reedita la primera novela de Daniel Alarcón, nacido en Lima y radicado en Estados Unidos: una novela sobria y melancólica sobre un escenario desolado.

En las flores de Yoshino Umeda Saposcat

Un tierno caballo azul corre por el valle, rodeado de árboles y montañas. De pronto se detiene ante una esplendorosa flor roja. Y esa visión lo hace viajar: “La pradera que tanto me gustaba, hace tiempo”. Entonces solía correr libremente hasta que las cumbres se teñían con los colores del atardecer, y cuando la luz se extinguía, se recostaba junto al cuerpo de su mamá. En otro lugar, una tortuga roja da un paseo entre los arbustos. Levanta la vista y divisa un grupo de flores que se balancea con el viento. “Me balanceo con ellas. Qué divertido, es como si bailáramos”, dice la tortuga. Bajo el mar, una mantarraya se mueve con suaves vaivenes. Avanza plácidamente hasta que distingue una flor marina. A ella también le sugiere memorias y emociones. La ilustradora japonesa Yoshino Umeda, seleccionada en la Exposición de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2025-2026, publica su primer libro con Editorial Saposcat : un delicado y bello cuento en torno a las flores que releva el vínculo con la naturaleza, el acto de mirar y la conexión con la vida interior. Editado en formato grande y hojas de cartulina, el libro es ante todo un catálogo de arte donde lucen las ilustraciones de la artista, coloridas y de apariencia sencilla, artesanal, que remiten de algún modo a la niñez.