El ultimátum de la UEFA a Gianni Infantino en la FIFA: “Renuncia o votaremos para expulsarte”

La UEFA se lanzó contra Gianni Infantino y le dio un ultimátum. La confederación europea de fútbol compartió un comunicado donde asegura “haber perdido la confianza” en el presidente de la FIFA y festejó que desistiera de su plan de vender el Mundial. No obstante, el golpe más duro fue otro: la entidad pidió la dimisión del suizo.

Según reveló The Telegraph, el organismo fue tajante con el timonel del ente rector: dimite o se enfrentará a una moción de censura de emergencia: “Se entiende que los 55 países miembros de la UEFA optarían por destituir a Infantino mediante una moción de censura si se niega a dimitir. La UEFA puede convocar dicha moción con tan solo 43 países miembros”, señaló el medio en una nota que se titula “La UEFA le dice a Gianni Infantino: renuncia o votaremos para expulsarte”.

El comunicado, en tanto, valora su arrepentimiento: “La UEFA celebra la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, a manos privadas. La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todos los tamaños en todo el mundo, cuya función es proteger el fútbol”, comenzó señalando el organismo.

“La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al plan, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”, añadió.

La UEFA lanzó un un duro mensaje: “No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

El duro comunicado de la UEFA

La UEFA enfatizó en la pérdida de confianza: “Es justo que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan que garantice que no vuelva a ocurrir. Esta revisión debe ser exhaustiva y fundamental. No se debe descartar ninguna opción. La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol”, indica el comunicado.

También cuestionó el mandato del suizo: “Cuando Gianni Infantino solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para que lo eligieran presidente en 2016, dijo: ‘Por supuesto que debemos ser transparentes. Lo he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Ustedes tendrán que participar cada día en la vida de la FIFA’, antes de decirles a los presentes: ‘El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para ningún otro fin’”.

“En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, opaco y a puerta cerrada que ideó e intentó imponer distaba mucho de ser transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte”, complementó.

El organismo busca otra forma de repartir el dinero del ente rector: “La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward”.

“Debemos empezar a usar parte del dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso que el fútbol base y el fútbol en general necesitan en cada uno de los 211 países miembros. Pero no necesitamos vender las joyas de la corona para financiarlo”, añadió.

“Esta es una victoria para todo el mundo del fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya no existe. La tarea de recuperar la confianza en la FIFA apenas comienza”, cerró.