Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

Distintos fenómenos climáticos afectarán parte del territorio chileno este viernes 31 de julio.

Así lo ha comunicado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que actualizó sus alertas y avisos ante el avance de un activo sistema frontal que marcará la jornada de este día.

El fenómeno afectará desde el norte hasta el centro-sur del país con precipitaciones, fuertes vientos, probables tormentas eléctricas y nevadas en sectores cordilleranos .

Vuelve a llover en Coquimbo

Uno de los puntos más complejos será la Región de Coquimbo, donde la DMC mantiene una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo .

El evento se extenderá entre la mañana y la tarde del viernes y abarcará el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos, la precordillera y la cordillera.

Según el organismo, se espera que caigan entre 15 y 35 milímetros (mm) de lluvia en distintas zonas de la región.

Debido a que gran parte de las precipitaciones se concentrará en pocas horas, la DMC advierte que podrían producirse acumulaciones rápidas de agua, aumento de caudales y complicaciones en sectores vulnerables.

Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile. Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

El norte enfrentará lluvias y viento de hasta 110 km/h

Más al norte, la Región de Antofagasta también estará bajo los efectos del sistema frontal.

La DMC pronostica precipitaciones moderadas a fuertes en el sector costero desde Paposo hacia el sur , entre la madrugada y la mañana del viernes, con acumulados de entre 5 y 10 mm.

Asimismo, se mantiene vigente un aviso por lluvias normales a moderadas en el litoral de la región, donde podrían registrarse entre 2 y 7 mm desde la madrugada hasta la tarde.

Aunque las cantidades son menores que las previstas para la zona central, se trata de montos relevantes para un territorio con precipitaciones poco frecuentes.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada.

En la cordillera de la costa y la cordillera de Antofagasta se esperan rachas de entre 80 y 100 km/h, mientras que en sectores precordilleranos las velocidades fluctuarán entre 60 y 80 km/h.

Las condiciones más intensas se proyectan para la cordillera de Atacama , donde el viento podría alcanzar entre 90 y 110 km/h .

Además, continúa vigente un aviso por viento entre Tarapacá y Atacama, con probabilidad de tormentas de arena en sectores cordilleranos.

Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile. Foto: ATON.

Tormentas eléctricas, granizos y nieve en el centro-sur

En la zona centro-sur, la DMC emitió un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones del Maule , Ñuble y Biobío durante la mañana y la tarde del viernes.

Estas podrían estar acompañadas por granizos y fuertes rachas locales de viento, producto de la inestabilidad atmosférica.

A ello se suma un aviso por precipitaciones normales a moderadas entre Valparaíso y Biobío , fenómeno que se extenderá desde la noche del jueves 30 de julio hasta la mañana del domingo 2 de agosto.

Durante el viernes se esperan entre 15 y 25 mm en el litoral de Valparaíso, entre 20 y 30 mm en la precordillera de la Región Metropolitana y hasta 50 mm en sectores del Maule.

En la cordillera, las nevadas continuarán durante el fin de semana.

Para el sábado se prevén acumulados de entre 40 y 60 centímetros de nieve entre las regiones de O’Higgins y Biobío .

Ante estos escenarios, la Dirección Meteorológica de Chile recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de sus pronósticos y alertas, especialmente en las zonas donde se esperan los fenómenos de mayor intensidad.