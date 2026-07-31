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    Carrera por la Superintendencia de Seguridad Social en recta final: ya hay terna con los candidatos

    Quienes formarían parte del listado son el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández; el exgerente general de Caja Los Héroes, Alejandro Muñoz; y el actual jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud, Rodrigo Sierra. Los dos primeros correrían con ventaja.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Carrera por la Superintendencia de Seguridad Social en recta final: ya hay terna con los candidatos

    Ya está en la recta final la carrera por el puesto de superintendente de Seguridad Social (Suseso). El gobierno está buscando al líder del organismo fiscalizador mediante un concurso público que abrió en el sitio web del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) hace algunos meses.

    Y según fuentes conocedoras del proceso, ya está la terna con los candidatos que llegaron a la final, en una nómina que fue entregada al Presidente José Antonio Kast para que tome la decisión sobre quién ocupará el cargo que tiene una renta líquida promedio mensualizada de $9.448.000, en un organismo clave para el proceso de fiscalización del correcto uso de licencias médicas.

    Quienes formarían parte del listado que llegó al gobierno, son el abogado y exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández; el ingeniero civil industrial y exgerente general de Caja Los Héroes, Alejandro Muñoz; y el actual jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud, Rodrigo Sierra. Pero quienes conocen de las tratativas aseguran que los dos primeros correrían con ventaja.

    Fernández es máster en Economía de la Salud y farmacoeconomía en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fue superintendente de Salud entre 2019 y 2022, y actualmente es consultor y docente universitario.

    “Mi campo de especialización es la regulación y los seguros de salud, donde he desarrollado habilidades en negociación, comunicación estratégica, gestión de personal, derecho administrativo y litigación. Me apasiona contribuir al desarrollo y la mejora del sector salud, desde una perspectiva económica y social”, señala en su cuenta de LinkedIn.

    Por otro lado, según la memoria anual 2022 de Caja Los Héroes, Alejandro Muñoz, antes de ingresar en 2013 a Los Héroes como gerente de ingeniería de mercado, ocupó distintos cargos en Banco Santander, Security, Itaú y BBVA Chile. En junio de 2014, asumió la gerencia de productos y beneficios de la caja, y en diciembre de 2016 se hizo cargo de manera interina de la gerencia general, posición en la que fue confirmado en abril de 2017. Dejó el cargo a fines de 2023.

    En marzo, el gobierno de José Antonio Kast le pidió la renuncia a la entonces superintendenta de Seguridad Social, Andrea Soto Araya, y en su reemplazo asumió de manera subrogante la fiscal del organismo, Patricia Soto, quien encabeza actualmente el organismo.

    Más sobre:SusesoSuperintendencia de Seguridad Social

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