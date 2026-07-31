Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

A primera hora de este viernes, integrantes de la comisión encargada de la construcción del monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera, se concentraron en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, para evaluar alternativas para la ubicación de la estatua.

Según las proyecciones, considerando los plazos de diseño y construcción, el monumento podría ser inaugurado antes de septiembre de 2027.

En la inspección participó el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, los exministros Rodrigo Hinzpeter y Alberto Espina; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, los parlamentarios Jorge Alessandri y Andrea Balladares; y la directora de la Fundación Presidente Piñera e hija del exmandatario, Magdalena Piñera Morel.

El alcalde Desbordes planteó que se están “mirando alternativas para ir concretando esta iniciativa tan linda que estoy seguro valora la enorme mayoría de las chilenas y chilenos porque destaca la figura de un expresidente muy querido”.

Por su parte, Piñera Morel celebró los avances de la comisión y manifestó que le produce “mucho orgullo y mucha alegría” que la estatua “pueda estar en la Plaza de la Ciudadanía, que está al frente de esa preciosa gran bandera que mi padre puso para las celebraciones del Bicentenario en todas las capitales regionales”.

“Esperamos que esto avance muy rápido” , agregó.

Respecto a los periodos, el diputado Alessandri proyectó que “antes de septiembre 2027 podríamos estar inaugurando la estatua”.

El parlamentario destacó que la ubicación que se le está buscando a la estatua es en torno a “la calle más importante del país frente al edificio más importante del país”.

“Para que cada persona que pase por la Alameda o por el Palacio de La Moneda pueda ver la historia de Chile, y pueda ver la historia en particular del Presidente Sebastián Piñera que ocupó la primera magistratura dos veces”, sostuvo.