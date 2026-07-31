SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Evalúan alternativas de localización para instalar estatua del expresidente Sebastián Piñera frente a La Moneda

    La hija del exmandatario señaló que aún no se define el lugar exacto en donde estará ubicado el monumento, sin embargo, destacó que será en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la bandera instalada por Piñera para el bicentenario del país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A primera hora de este viernes, integrantes de la comisión encargada de la construcción del monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera, se concentraron en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, para evaluar alternativas para la ubicación de la estatua.

    Según las proyecciones, considerando los plazos de diseño y construcción, el monumento podría ser inaugurado antes de septiembre de 2027.

    En la inspección participó el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, los exministros Rodrigo Hinzpeter y Alberto Espina; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, los parlamentarios Jorge Alessandri y Andrea Balladares; y la directora de la Fundación Presidente Piñera e hija del exmandatario, Magdalena Piñera Morel.

    El alcalde Desbordes planteó que se están “mirando alternativas para ir concretando esta iniciativa tan linda que estoy seguro valora la enorme mayoría de las chilenas y chilenos porque destaca la figura de un expresidente muy querido”.

    Por su parte, Piñera Morel celebró los avances de la comisión y manifestó que le produce “mucho orgullo y mucha alegría” que la estatua “pueda estar en la Plaza de la Ciudadanía, que está al frente de esa preciosa gran bandera que mi padre puso para las celebraciones del Bicentenario en todas las capitales regionales”.

    “Esperamos que esto avance muy rápido”, agregó.

    Respecto a los periodos, el diputado Alessandri proyectó que “antes de septiembre 2027 podríamos estar inaugurando la estatua”.

    El parlamentario destacó que la ubicación que se le está buscando a la estatua es en torno a “la calle más importante del país frente al edificio más importante del país”.

    “Para que cada persona que pase por la Alameda o por el Palacio de La Moneda pueda ver la historia de Chile, y pueda ver la historia en particular del Presidente Sebastián Piñera que ocupó la primera magistratura dos veces”, sostuvo.

    La hija del exmandatario recalcó que aún no se establece un punto exacto para ubicar la estatua. “Estamos viendo”, aseveró.

    Más sobre:SantiagoPiñeraSebastián PiñeraEstatuaMonumentoMagdalena Piñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    El exitoso programa de Medellín para alejar a los jóvenes del crimen organizado

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Lo más leído

    1.
    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    2.
    Carabinero abate a delincuente tras intento de encerrona en San Miguel

    Carabinero abate a delincuente tras intento de encerrona en San Miguel

    3.
    Cómo fue que Bernarda Vera estuvo 51 años como detenida desaparecida

    Cómo fue que Bernarda Vera estuvo 51 años como detenida desaparecida

    4.
    Doble homicidio en el centro de Santiago: desconocidos abrieron fuego contra vehículo en barrio 10 de Julio

    Doble homicidio en el centro de Santiago: desconocidos abrieron fuego contra vehículo en barrio 10 de Julio

    5.
    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    6.
    Comunidad Palestina denuncia discriminación contra chileno de origen palestino en aeropuerto de Israel y pide medidas al gobierno

    Comunidad Palestina denuncia discriminación contra chileno de origen palestino en aeropuerto de Israel y pide medidas al gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin
    Chile

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década
    Negocios

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND
    El Deportivo

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND

    Rodrigo Gardella, CEO de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: “Queremos ser un punto de inflexión”

    La inesperada confesión de Aníbal Mosa a los clubes sobre la negociación por Vozinha para cambiar las bases del torneo

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”
    Cultura y entretención

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”

    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Los lazos de Keiko Fujimori con Chile

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto