Carabineros alista rescate de turista atrapado en Farellones

Equipo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros está cargo del rescate de un turista estadounidense que se encuentra atrapado en Farellones.

Según se informó, el jueves el hombre se encontraba en el sector de Valle Nevado esquiando. Al momento de su retorno, salió del dominio esquiable por la parte alta del centro de esquí, en el sector Tres Puntas, ingresando a un área fuera de las zonas habilitadas y “sin respetar la señalización existente”.

El turista alertó de su situación a Carabineros y se activó de forma inmediata su rescate. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que llegara la ayuda.

Según confirmaron desde la institución uniformada, el turista se encuentra en buen estado de salud.

En el transcurso de la mañana, equipo del Gope y de la prefectura aérea acudirá al lugar para rescatarlo.