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    Ministra Chomali acusa deterioro de la red hospitalaria con sus antecesoras Yarza y Aguilera

    La titular del Minsal pone sobre la mesa que desde 2021 a 2025, con las antiguas secretarias de Estado a cargo de la cartera, cayó 18 puntos el índice de cumplimiento en los índices de gestión de los servicios de salud.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    “Recibimos una red cuyo cumplimiento de compromisos de gestión cayó más de 18 puntos en cuatro años y en la que seis de cada diez hospitales autogestionados no alcanzaron el estándar mínimo. Esto no es solamente una cifra: se refleja en garantías GES incumplidas, listas de espera, camas que no se utilizan eficientemente y pabellones con baja ocupación. Nuestra responsabilidad es recuperar la conducción de la red, exigir resultados y poner nuevamente la gestión al servicio de los pacientes”.

    Así de directa es la ministra de Salud, May Chomali, para poner los ojos sobre sus antecesoras durante el gobierno de Gabriel Boric -Begoña Yarza y Ximena Aguilera- a la hora de analizar el cumplimiento de los Compromisos de Gestión (Comges) de los Servicios de Salud, que son los que tienen a su cargo -por zonas territoriales- los hospitales del país. Acorde a las cifras que revela la cartera a La Tercera, estos descendieron desde un 86,7%, en 2021, a un 68,6%, en 2025.

    Vale recordar que los Comges evalúan, entre otras cosas, eficiencia de los procesos, gestión de los tiempos de espera, gestión de recursos humanos y financieros, sistemas de información y salud digital, calidad y seguridad del paciente o prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.

    En el Minsal se habla, derechamente, de un “sostenido deterioro” en los principales indicadores de gestión de la red pública de salud durante los últimos cuatro años.

    La disminución, según los datos proporcionados, se produjo de manera continua: el cumplimiento alcanzó un 82,1% en 2022; un 80% en 2023; un 75,2% en 2024, y hasta el 68,6% de 2025.

    CUMPLIMIENTO PROMEDIO NACIONAL DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN:
    2019202020212022202320242025
    Porcentaje de cumplimiento81,4%85,5%86,7%82,1%80%75,2%68,6%

    De los 29 servicios de salud, 14 se ubicaron bajo el promedio nacional del análisis reciente, que al mismo tiempo revela que las diferencias son notorias dependiendo del territorio. El ejemplo que pone sobre la mesa el Minsal es elocuente: el servicio de Osorno alcanzó un cumplimiento del 83%, mientras que el de Coquimbo obtuvo el 54,6%.

    Dentro de los servicios con bajos resultados también están los servicios Metropolitano Norte (56,6%), Metropolitano Sur Oriente (60,8%), Antofagasta (60,3%) y O’Higgins (63,8%).

    En la evaluación se observó a 62 Establecimientos Autogestionados en Red, que significa que cuentan con autonomía administrativa, financiera y de gestión de recursos. Los datos que aporta el Minsal señalan que solo 26 alcanzaron un puntaje igual o superior al 75% en el Balance Score Card -estándar mínimo- y 36 quedaron bajo ese guarismo. El promedio general fue de un 74,7%, pero 23 obtuvieron un cumplimiento bajo el 70%.

    Entre los establecimientos con los resultados más bajos están los hospitales San Juan de Dios, de La Serena (58,8%), Clínico San Borja Arriarán (61,1%), Dr. Leonardo Guzmán, de Antofagasta (61,2%), Complejo Hospitalario San José, de Santiago (62%) y el Carlos Van Buren (63%).

    Acorde a las conclusiones de la cartera comandada por Chomali, las principales debilidades se concentran en ámbitos vinculados directamente con la oportunidad de la atención: los indicadores con los promedios más bajos fueron el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES), la resolución de las listas de espera quirúrgicas de mayor antigüedad y las consultas nuevas de especialidad, entre otras.

    Frente a esto, en el ministerio destacan que iniciaron dos mesas de trabajo: eficiencia hospitalaria y gestión de la red. El objetivo es fortalecer el seguimiento, corregir oportunamente los incumplimientos y alinear la gestión.

    La Tercera intentó, sin éxito hasta el cierre de esta nota, conseguir una versión de las exministras Yarza y Aguilera por esta alusión.

    Más sobre:SaludMinsalMinisterio de SaludMay ChomaliXimena Aguilera

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