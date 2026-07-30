Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

Un nuevo episodio de precipitaciones llegaría a la Región de Coquimbo, tras el temporal que dejó graves daños en la zona.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo para la cuarta región, producto de un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con el aviso, las precipitaciones se registrarán desde la mañana hasta la tarde de este viernes 31 de julio y podrían caer hasta 35 milímetros (mm) en algunas zonas.

¿Cuánto y dónde caerán las precipitaciones?

La DMC estima que los montos de lluvia alcanzarán entre 15 y 25 mm en el litoral , mientras que en la Cordillera de la Costa se esperan entre 20 y 30 mm.

En tanto, para la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera se pronostican entre 25 y 35 mm.

Entre las ciudades y localidades que serían afectadas por el sistema se encuentran La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Tongoy, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Illapel, Los Vilos y Salamanca, entre otras .

Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo. Foto: DMC

Superávit de precipitaciones en Coquimbo

Las lluvias en la región ya han dejado registros muy por sobre los valores habituales para esta época.

Según el Informe de Temperaturas y Precipitaciones de la DMC, hasta la fecha se han acumulado 178 mm de lluvia en la Estación La Florida, ubicada en el aeropuerto de La Serena .

El valor normal de precipitaciones acumuladas a esta fecha es de 61,9 mm, por lo que l a zona registra actualmente un superávit de 187,6% .

Con las nuevas precipitaciones pronosticadas para este viernes, este déficit positivo podría seguir aumentando.

¿Qué significa la alerta de la DMC?

La Alerta Meteorológica corresponde al segundo nivel de una escala de tres.

Según la propia DMC, este nivel se utiliza cuando se pronostican “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas” .

Ante este tipo de aviso, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno y seguir las instrucciones de las autoridades, además de evitar riesgos innecesarios.