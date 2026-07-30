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    Microsoft se dispara tras buenos resultados y la matriz de Facebook e Instagram se hunde luego de decepcionar al mercado

    Las dos tecnologías tuvieron un dispar desempeño en una jornada donde Wall Street registró ganancias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En esta imagen de archivo, el cartel con el logo de Microsoft, en las oficinas de la empresa en Nueva York, el 6 de mayo de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan, archivo) Mark Lennihan

    Dos jornadas dispares registraron los gigantes tecnológicos de Microsoft y Meta. Ambas firmas reportaron resultados trimestrales al cierre de la jornada de este miércoles, donde una decepcionó y otra sorprendió.

    En el caso de Microsoft, la acción se disparó este jueves en el contexto de que sus ingresos y ganancias del periodo subieron más de lo esperado.

    Además, el mercado valoró que los gastos de capital se mantuvieran estables para 2026, ya que el mercado ve con preocupación los aumentos de gastos de las tecnologías en inteligencia artificial (IA).

    Ante este contexto, las acciones de Microsoft subieron un 15,51% a US$451,10 cada acción. Microsoft está en camino registrando su mejor día desde el 13 de marzo de 2020, cuando subió un 18,6%, según resaltó CNBC.

    Con este hito, las acciones recuperaron gran parte del terreno perdido durante este año. Al cierre del miércoles, las acciones del fabricante de software habían perdido un 19% en lo que va de 2026 y luego de esta jornada las acciones caen un 7,57% en el año.

    Por el otro lado, Meta, la matriz de Facebook e Instagram, no cumplió las expectativas y las previsiones de ingresos para el próximo trimestre. Otro dato fue que la caja de Meta se desplomó un 91%.

    Las acciones de Meta están en una racha récord de pérdidas, que registró 11 días consecutivos, y han caído más del 20% en ese tiempo.

    Durante esta jornada, la acción de Meta bajó un 7,95% a US$539,03.

    El rendimiento dispar de las dos grandes tecnológicas se dio en un contexto en que Wall Street se recuperó y el Nasdaq subió luego de seis días a la baja, con Microsoft a la cabeza del impulso. Los semiconductores también ayudan al índice de las tecnológicas.

    Este miércoles las acciones cayeron luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera las tasas de interés sin cambios e incluso miembros de la Fed plantearan una alza en los tipos.

    Ahora, ante el mejor ánimo, el Dow Jones subió 1,19%, el S&P 500 avanzó un 1,66% y el Nasdaq sumó un 2,78%.

    Más sobre:MercadosMetaMicrosoft

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