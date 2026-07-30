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    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    "Nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización", dijo Bernardo Fontaine, presidente del directorio de la estatal.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En medio del debate sobre el futuro de la propiedad de Codelco, el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, descartó la entrada de privados a la propiedad de la minera.

    “Como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización. Muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea”, dijo Fontaine en una declaración enviada por Codelco.

    Fontaine salió al paso de una discusión que tomó fuerza cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó la idea de privatizar Codelco.

    Además, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este miércoles que la postura del gobierno no es avanzar en esa dirección en particular, aunque planteó matices al respecto.

    “Nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejores formas de operar y menores costos, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir y ampliar las alianzas público-privadas”, dijo Fontaine al cierre de sus declaraciones.

    Los últimos dichos del presidente del directorio de Codelco reiteran su mensaje de la semana pasada, cuando comentó que “el plan que nosotros estamos pensando y vamos a elaborar va por otro camino, va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privado y mantener la corporación en 100% en manos estatales”, afirmó.

    Más sobre:MineríaBernardo FontaineCodelco

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