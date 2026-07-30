“Profunda desconexión con las verdaderas urgencias”: diputadas del PDG critican “agenda valórica” de republicanos y el PNL

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras y Tamara Ramírez, manifestaron su rechazo frente a la arremetida parlamentaria que busca instalar debates ideológicos en el Congreso. Las parlamentarias señalaron que el foco político debe centrarse en materias urgentes para la ciudadanía como la crisis de seguridad, el crecimiento económico, la generación de empleo, y las mejoras en salud y educación.

Para las parlamentarias del PDG, priorizar proyectos relacionados con la agenda valórica e identitaria significa desatender los problemas inmediatos que afectan la calidad de vida de las familias chilenas y de la clase media.

Al respecto, la diputada Flor Contreras fue categórica en señalar que “presentar este tipo de proyectos de ley que carecen de urgencia en la actualidad y que solo buscan reactivar trincheras ideológicas es darle la espalda a la ciudadanía. Las reales necesidades de Chile están en una mayor seguridad, más trabajo, en los hospitales y en las escuelas, ahí es donde el Congreso debe poner toda su energía, no en agendas valóricas que no responden a las necesidades cotidianas de las personas. Los chilenos no quieren más peleas políticas por temas valóricos, sino que exigen respuestas”.

Por su parte, la diputada Tamara Ramírez apuntó que “mientras las familias chilenas nos piden en la calle más seguridad para salir a trabajar y medidas concretas para la reactivación económica, vemos que el Partido Republicano insiste en atrincherarse en una batalla cultural y valórica que no apunta a las reales necesidades de la población y la clase media. Chile hoy tiene urgencias reales en el bolsillo y en las calles, y no podemos perder tiempo legislativo en debates que solo buscan dividir y no solucionar la crisis de seguridad y otras emergencias que vive el país. Demuestra una profunda desconexión con los verdaderos problemas de la gente”.

Finalmente, ambas parlamentarias del Partido de la Gente hicieron un llamado a las distintas bancadas del Congreso a centrar la agenda de comisiones y sala en destrabar proyectos de ley que dinamicen la economía, fortalezcan a las policías para frenar la delincuencia y agilicen la atención en el sistema público de salud.