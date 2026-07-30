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    Ministra de Salud reconoce deuda con la primera infancia: “Hemos fallado”

    Esta jornada la ministra Chomali participó de la presentación de un reporte del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, en donde se dio a conocer una radiografía sobre la realidad de niños de 0 a 5 años en el país.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Salud, May Chomali, participó esta jornada de la presentación por parte del Observatorio Niñez de Fundación Colunga de la “Agenda primera infancia: bienestar, brechas y propuestas para fortalecer la política pública en Chile”, informe que entregó una radiografía sobre la realidad de niños de 0 a 5 años en el país.

    Al respecto, la ministra agradeció la investigación, destacando la importancia de este tipo de análisis para el país.

    “Tengo que reconocer que cuando llegué recién a este ministerio, una de las cifras que más me interpeló era la cantidad de niños que entran a servicios de protección”, sostuvo.

    Esa cifra, señaló, “son casi los mismos niños que nacen al año”.

    En algo estamos fallando que le tuvimos que quitar a ese niño a esa familia y ponerlo en un servicio de protección, y sabemos los horrores que se viven en esos servicios de protección -no puedo decir de otra manera- reconocidos, digamos, por todos”, continuó.

    En este sentido, la ministra hizo una fuerte crítica a la situación actual, reconociendo que “hemos fallado en esto de la agenda de la primera infancia, no cabe ninguna duda”.

    Según se advierte en el informe, si bien durante las últimas décadas se ha construido una base sólida para proteger a los niños y niñas de 0 a 5 años, “los progresos no han sido suficientes para asegurar trayectorias equitativas desde los primeros años de vida”.

    “Persisten brechas estructurales en condiciones materiales, acceso a servicios, organización de los cuidados y oportunidades de desarrollo, las que se manifiestan desde la primera infancia y tienden a reproducirse a lo largo de la vida”, se advierte en el informe.

    En esta línea, la ministra indicó que se encuentran trabajando desde los distintos sectores para enfrentar esta situación.

    “Uno siempre se pregunta cómo desde cada una de las carteras -y esto es algo que lo hemos conversado mucho en el comité de ministros- puede apoyar a una política pública para revertir esa situación (...) lo que me alegra saber, además de que varios ministerios están preocupados del tema, es que hay mucha sociedad civil que está preocupada del tema, porque efectivamente no hay ningún ministerio que lo pueda hacer solo”, apuntó.

    Junto con esto, agradeció las propuestas concretas que se entregan en el informe para atender las falencias actuales del sistema.

    “Desde mi cartera al menos, valoro tremendamente el aporte que hacen este tipo de agrupaciones, el Observatorio de la Niñez, específicamente la Fundación Colunga, porque es una mirada más limpia que la que uno puede tener desde el Estado, siempre pensando en las urgencias”, explicó.

    4 de cada 10 niños y niñas crecen en familias marcadas por algún tipo de pobreza

    Según da a conocer el informe, si bien la situación promedio de la primera infancia en Chile muestra avances, “existe un grupo de niñas y niños que enfrenta condiciones significativamente más desfavorables desde el inicio de la vida”.

    Las condiciones materiales, advierte el documento, continúan siendo un determinante central del bienestar infantil. En esta línea, se indica que 4 de cada 10 niñas y niños viven en hogares afectados por algún tipo de pobreza, y están afectados también por otras carencias: 1 de cada 5 enfrenta inseguridad alimentaria, y más de la mitad crece en hogares con algún grado de precariedad laboral.

    El 42% en tanto, vive en barrios con violencia crítica, proporción que no ha mejorado desde 2017. En cuanto al cuidado, persiste la feminización, ya que en la mayoría de los hogares, niñas y niños quedan al cuidado exclusivo de mujeres, “y una parte importante de ellas presenta tensión en la crianza, la cual es más probable cuando hay fragilidad material”.

    Asimismo, se advierte que si bien Chile ha construido un marco normativo robusto con la Ley de Garantías, el Subsistema Chile Crece Más, y la incorporación de la educación parvularia al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, la primera infancia representa el 5,9% de la población y recibe solo el 3,2% del gasto programático del gobierno central, lo que equivale al 0,8% del PIB (datos de 2024).

    “El presupuesto de educación parvularia (sala cuna y niveles medios) ha disminuido mientras el presupuesto total de educación aumenta, impulsado principalmente por el financiamiento de la educación superior”, se indica. “A pesar de conformar cohortes más pequeñas, niñas y niños de 0 a 5 años presentan importantes brechas en su bienestar, por lo que los recursos destinados a este grupo no deberían estar supeditados al per cápita".

    En cuanto a las recomendaciones para la política pública, el informe las separa en tres etapas: gestación y nacimiento, los primeros mil días, y los segundos mil días.

    Así, para la primera etapa recomiendan promover el acceso oportuno al control prenatal, con énfasis en poblaciones con mayores barreras, y que la salud mental de gestantes y puérperas sea parte de la política de primera infancia.

    Para los primeros mil días en tanto, apuntan a garantizar acceso universal a programas de apoyo a la crianza, habilidades parentales y apoyo al desarrollo infantil, y garantizar servicios de cuidado desde la primera infancia.

    En los segundos mil días, llaman a avanzar hacia un sistema de educación con foco en calidad y acceso efectivo, e instalar la salud mental como componente prioritario de la política de primera infancia.

    Más sobre:NacionalPrimera infanciaMay Chomali

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