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    El Deportivo

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    El pasado 4 de julio llegó una solicitud a la entidad que encabeza Dorothy Pérez, en donde se pide investigar la utilización del vehículo para otros fines. Un episodio que aumenta los cuestionamientos hacia la secretaria de Estado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco está involucrada en una nueva polémica. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Contraloría General de la República (CGR) se mete de lleno en el Ministerio del Deporte. Diversas denuncias han provocado que el organismo que encabeza Dorothy Pérez comience a solicitar antecedentes a la cartera. Sin embargo, una de ellas afecta directamente a Natalia Duco, quien en las últimas semanas ha sumado una serie de cuestionamientos.

    El 4 de julio pasado, una persona ajena al Mindep denunció ante la Contraloría a la exlanzadora de la bala. Dentro de las materias que solicitó que se investigaran se encuentra que la Beca Proddar de la exdeportista haya sido correctamente pagada, luego de que se conociera que seguía cobrando el beneficio tras haber designada como ministra, a lo que renunció posteriormente.

    En esa línea, el escrito, al que accedió El Deportivo, plantea si se ajustó a derecho esta renuncia al mencionado beneficio, “considerando que ya en el mes de enero tenía pleno conocimiento de que no continuaría en el mundo del deporte, por lo que su renuncia para tal efecto, debió haberse realizado a lo menos desde la misma fecha en que se le presentó como futura ministra”. Además, pide determinar si procede el reintegro de los fondos que “hubieren sido mal habidos”.

    Para terminar, el recurso también pone en conocimiento otra situación que involucra directamente a la exdeportista: “Finalmente solicito se investigue el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril, fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”.

    Al ser consultada por este medio, la CGR confirma la existencia de este procedimiento. “Atendido que llegó formalmente una denuncia, se pidió un informe al ministerio respectivo, que es el procedimiento habitual en estos casos”, confirma la entidad.

    Eso sí, conocedores del caso comentan que, si bien el recurso ingresó a comienzos de julio y la Contraloría pidió los antecedentes al Mindep antes del término de la primera quincena, todavía no ha habido respuesta al requerimiento.

    Con respecto a la actividad social que se investiga, este medio pudo acceder a fotos donde se aprecia a la ministra en un contexto de esparcimiento y también a otra del conductor tapado con una manta aguardando en una terraza. La celebración también contó con la presencia de más funcionarios.

    Será trabajo de la CGR determinar la pertinencia de las pruebas, además de investigar los pasos por los pórticos de las autopistas de esa otoñal jornada de abril que vuelve a poner en vilo a Natalia Duco.

    Luego de la publicación de este reportaje, fuentes del Mindep confirmaron que la entidad respondió al requerimiento del órgano fiscalizador.

    El Decreto 799

    Si se comprueba la irregularidad, se estaría afectando el Decreto 799 que regula el uso y circulación de vehículos estatales. En este caso, el Artículo 2 indica que “solo tendrán derecho a uso de vehículos para el desempeño de la funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo, firmado, además, por el Ministro del Interior, estén autorizados para ello”.

    La misma normativa también detalla las sanciones que arriesgan quienes incumplan con esta prerrogativa. “Toda infracción a lo dispuesto en el presente decreto ley será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo”, establece.

    En este tipo de casos, las sanciones apuntan hacia las autoridades y no hacia el funcionario que conduce el vehículo y recibe las órdenes de su superior, porque se subentiende la posición de poder de uno contra el otro.

    Las otras disputas

    Máxima tensión. Así está el ambiente en el Ministerio del Deporte es un polvorín, tal como lo describen diversos funcionarios de las reparticiones del edificio de calle Fidel Oteíza en Providencia. La incertidumbre se vive constantemente y quedó expuesta con las decisiones que la ministra Natalia Duco ha tomado desde su llegada al cargo, el 11 de marzo pasado.

    La semana pasada se vivió un capítulo intenso y sorpresivo después de que la exlanzadora de la bala decidiera remover a la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes, Lorena Castillo. Eso sí, su intención de que la funcionaria saliera completamente del IND no se concretó debido a que el sistema de Alta Dirección Pública no permite sacar a sus componentes sin un proceso previo, por lo que Castillo se reintegró este lunes a su antiguo cargo como directora de Administración y Finanzas.

    A ello se suman las polémicas declaraciones sobre el “uso de ropa bonita”, la controversia por los conciertos de BTS, sus declaraciones con respecto al rodeo y los cambios que busca impulsar dentro del ministerio, que apuntan a la reformulación del IND, del Plan Olímpico y de ADO Chile, situaciones que tienen en alerta a los distintos actores del deporte chileno.

    Además, también preocupa a nivel de gobierno que sea la ministra peor evaluada del Gabinete, con apenas un 30% de aprobación en la encuesta Cadem, dos puntos menos que en la anterior entrega, a pesar de ser la ministra con mayor conocimiento —85%, según el mismo estudio—.

    Más sobre:MindepLa Tercera PMMinisterio del DeporteNatalia DucoContraloría General de la RepúblicaJosé Antonio KastDorothy Pérez

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