Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

Natalia Duco ha sido noticia en las últimas semanas al ser designada como nueva ministra del Deporte del Presidente electo José Antonio Kast. Su nombre generó reacciones diversas y cuestionamientos, a raíz de la suspensión por dopaje que la tuvo tres años alejada de las pistas en su exitosa carrera, tras consumir GHRP-6, un péptido que estimula la hormona del crecimiento.

Este martes, un documento al que tuvo acceso El Deportivo revela que la exlanzadora de la bala continuó recibiendo los dineros de la Beca Proddar, al menos, hasta diciembre del año pasado, pese a que no compite oficialmente desde los Juegos Olímpicos de París 2024. El monto mensual que percibía la ahora exdeportista era de $ 1.425.999.

Ahora bien, ¿qué es la Beca Proddar? Es un incentivo económico para aquellos deportistas de alto rendimiento que hayan obtenido un logro deportivo destacado a nivel internacional, como era el caso de Duco.

La versión de Natalia Duco, futura ministra del Deporte

Consultada al respecto por La Tercera, Natalia Duco entrega su versión. La exatleta argumenta que tenía pensado volver a competir este año, específicamente, en los Juegos Odesur, que se disputarán durante septiembre en Sante Fe, Argentina. Sin embargo, el nombramiento como futura ministra del Deporte cambió todos los planes. “Competí en París, luego de eso me operé en tres articulaciones y pensaba volver a competir este año en los Odesur. Ser ministra requiere todo mi tiempo, mi compromiso y mi potencial a disposición del servicio público. Por eso requiere de la renuncia total a mi carrera como deportista en pro de este nuevo desafío que asumo”, sostiene a este medio.

Consultada sobre si lo anterior implica renunciar a la Beca Proddar, la exdeportista que acaba de cumplir 37 años responde: “Desde mi nombramiento, es lo correcto (renunciar al beneficio) por probidad y por respetar los recursos públicos de todos lo chilenos. He sido lanzadora de bala por Chile con y sin Beca Proddar, con y sin auspicios, con y sin medallas; nada material determina mi carrera como deportista”, agrega.

“Lo digo muy sinceramente: solo este compromiso como ministra me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida”, concluye Natalia Duco, futura titular del Deporte del próximo gobierno de José Antonio Kast.

Las precisiones del IND

Desde el Instituto Nacional del Deporte (IND) también responden por los dineros asignados para Natalia Duco por la Beca Proddar. Especifican que esto ocurrió luego de una lesión de la exlanzadora de la bala: “Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la deportista fue sometida a una cirugía de muñeca y posteriormente a una intervención quirúrgica de rodilla, lo que implicó un proceso de recuperación prolongado. Como consecuencia de estas lesiones, Natalia Duco no pudo participar en el primer evento sudamericano del ciclo, realizado en abril en Mar del Plata, Argentina. Asimismo, su proceso de recuperación competitiva no le permitió encontrarse en condiciones de disputar los Juegos Bolivarianos”.

Y agregan: “En el marco de la planificación del Plan Olímpico y considerando criterios de optimización de recursos, para los Juegos Bolivarianos se priorizó la participación de deportistas con opciones concretas de medalla, lo que derivó en que Natalia Duco no compitiera durante la temporada 2025. Esta determinación obedece exclusivamente a criterios técnicos y deportivos, y no constituye una renuncia ni una exclusión del proceso deportivo”.

Por último, desde el IND señalan que Natalia Duco no ha renunciado aún formalmente a la Beca Proddar, más allá de sus palabras a La Tercera. Y aunque se trata de un simple trámite, debe hacerlo de forma expresa, lo que planea oficializar dentro de los próximos días: “El Reglamento Proddar establece que la beca opera como un sistema de protección de la carrera deportiva, especialmente en situaciones de lesión, priorizando la recuperación integral del deportista por sobre el logro inmediato de resultados. En este contexto, Natalia Duco no ha presentado renuncia formal a la selección nacional, se ha mantenido en su proceso de rehabilitación y ha cumplido con las instancias de recuperación definidas".

“Cabe señalar que la suspensión de la beca solo procede en casos de renuncia expresa, abandono del proceso o incumplimiento de obligaciones, circunstancias que no se configuran en este caso”, cierra el IND.