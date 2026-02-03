“Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

La partida de Matías Sepúlveda a Lanús de Argentina obligó a Universidad de Chile a moverse rápido en el mercado. En el CDA decidieron apostar por el préstamo de un viejo conocido: Marcelo Morales, lateral izquierdo formado en La Cisterna que el año pasado había salido al New York Red Bulls, en donde sumó poca continuidad. Este martes, Chelo fue presentado.

Morales confía en que este retorno le ayudará a reimpulsar su carrera: “Estoy feliz de volver, esta es mi casa desde los 8 años (...) El 2024 fue un gran año a nivel personal y como equipo. Buscaré retomar el nivel y superarme día a día”.

Foto: U. de Chile.

Las críticas por su estado físico

Una de las preguntas que debió contestar el lateral es sobre los cuestionamientos que recibe por su estado físico. Le restó importancia: “La verdad es que no me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo, intento centrarme en mí, en el equipo y en mi entorno. No me molesta mucho, no le presto atención”.

“Sobre la condición física, he estado poniéndome puesta a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo”, agregó.

Las palabras de Marcelo Díaz

Además, Morales se refirió a los dichos de Marcelo Díaz, quien hace una semana dijo que a los futbolistas que ya partían al extranjero él les recomendaba no volver a Chile.

“Lo de Marcelo (Díaz) lo dijo en general, que no fue directo hacia mí, lo conversamos pero él siempre me ayuda, me aconseja. Cuando estaba en Estados Unidos, hablamos mucho, es un amigo, y siempre ha mandado buenas vibras“, contestó el zurdo.

No obstante, no ocultó que su temporada en la MLS no fue buena: “El año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 2024, pero hay que sacar lo positivo, el idioma, la preparación física para crecer como jugador“.

Por último, agregó que, de ser necesario, podría jugar este el próximo fin de semana sin problemas, considerando la baja por expulsión de Felipe Salomoni en esa posición: “Para estar el fin de semana, siempre voy a estar disponible para la U. Eso lo define el técnico, yo voy a entrenar toda la semana y él (Meneghini) es quien toma las decisiones”.

Cabe destacar que por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026, los estudiantiles juegan contra Huachipato en Talcahuano, el domingo 8 de febrero a las 12.00 horas.