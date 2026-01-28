SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “A mí no me gusta”: Marcelo Diaz reprueba el regreso de Marcelo Morales a la U tras el paso del lateral por la MLS

    El volante de Universidad de Chile no está de acuerdo con que los jugadores que logran salir al extranjero vuelvan.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Díaz volvió antes de lo presupuestado a entrenar en el CDA. Foto: @udechile.

    Universidad de Chile se prepara para el que será su debut en la Liga de Primera 2026. Este viernes los azules serán los encargados de inaugurar la competencia cuando se enfrenten contra Audax Italiano en el Estadio Nacional.

    En la previa de este encuentro, Marcelo Díaz tomó la palabra para referirse al encuentro. Dentro de los temas que trató hay uno en el que mostró una clara postura: el regreso de Marcelo Morales tras su primera experiencia internacional en el fútbol estadounidense.

    En medio de la preparación del plantel para Francisco Meneghini, se determinó la contratación de el lateral izquierdo después de que tuviera una amargo paso por el New York Redbulls de la Major League Soccer debido a las lesiones y a la poca continuidad que tuvo en Norteamérica.

    De esta forma, y para compensar la salida de Matías Sepúlveda rumbo a Lanús, Morales acabó regresando en condición de préstamo por un año.

    Claro que a Carepato esta situación no es de su agrado. “Siendo el más grande de acá les recomiendo (a los jóvenes) que una vez que salen, que ya hicieron un buen torneo acá y tuvieron la opción de irse al extranjero, les recomiendo que no vuelvan. Porque tienen que hacer su carrera fuera si quieren seguir creciendo. Por algo fueron vendidos y otro club está pagando sueldos más altos de lo que se puede pagar acá. Ahí hay que preguntarle a cada uno qué es lo que piensa, qué es lo que siente”, expuso.

    “En mi caso no sé si se acuerdan cuando me fui el 2012. Dije que no voy a ser el típico jugador que va a volver en dos o tres años. Tuve la opción de volver el 2016, pero no volví y estuve casi 11 años fuera. Bien, mal, a mí me daba lo mismo. Solamente me importaba adquirir experiencia afuera y mantenerme afuera”, añadió.

    Para cerrar, el volante de la U remarcó que “a los jóvenes que regresan tan pronto a Chile hay que preguntarles por qué toman esa decisión, que a mí por lo menos no me gusta”.

    Ya pensando el el encuentro del viernes, Díaz enfatizó que “llegamos muy bien. Anímicamente estamos bastante bien. Grupalmente también lo estamos. Individualmente vamos a ir mejorando muchísimo. Lo que sucedió el fin de semana nos sirve mucho, pero ya no hay tiempo para más. Empieza la disputa por el campeonato el día viernes para nosotros y yo sigo sosteniendo que este tiene que ser nuestro año. La meta es salir campeón y para eso nos preparamos, para eso nos traen grandes refuerzos, para eso tenemos un gran cuerpo técnico y tenemos que hacer nuestro mejor trabajo en todas las competiciones, pero especialmente en el campeonato”.

    “El objetivo número uno es el campeonato y así lo tenemos que tomar todos los que dependemos del corazón azul. Espero que este sea el año nuestro y para eso vamos a necesitar de todos: Somos los hinchas, los jugadores, los dirigentes, todos”, complementó.

    También se refirió al castigo que la ANFP decidió aplicar a todos los hinchas que estuvieron presentes en el sector de galería norte en el último partido disputado en el estadio Santa Laura contra Coquimbo Unido, por el lanzamiento de fuegos artificiales y colocación de lienzos no autorizados.

    “A mí lógicamente me parece malo que se haya sancionado a nuestros hinchas. Si fue ese el hecho, jugaríamos todos los partidos sin hinchas a lo largo de Chile. Me llama la atención que sea la U al que le ponen una sanción, eso está muy mal”, dijo.

    “Yo como capitán de la U siempre voy a defender a los hinchas, siempre voy a querer que estén en el estadio. No son todos los hinchas los que han hecho desmanes o los que han tirado ese artificio y se ven involucradas personas que no corresponden”, argumentó.

    También apuntó directamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional: “La ANFP tiene que empezar a actuar de muy buena forma y de forma sensata. Acá creo que no está bien sancionar a tantas personas porque no han sido todas las personas que han hecho esos actos”.

    “Comenzamos el año de una forma que a mí no me gusta y de la misma forma sigo diciendo que debemos cuidar la localía y la única forma es estar comprometido con el club, estar comprometido con nuestra hinchada y que seamos locales todo el año en el Nacional. No queremos que estas sanciones se vean reflejadas a lo largo del año. Estamos en contra de esta sanción y que recapaciten y que se quite lo antes posible”, cerró Díaz.

