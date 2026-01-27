SUSCRÍBETE POR $1100
    Los contratiempos que los incendios en el sur provocan a los estrenos de Deportes Concepción y el Campanil

    Los lilas y los auricielos vuelven a Primera División. La emergencia obligará a modificar escenarios.

    Christian González
    Nicolás Palma y Joaquín Larrivey, en el duelo entre Concepción y Cobreloa (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción y Universidad de Concepción alistan sus retornos a la Primera División. Los lilas, después de 17 años. El Campanil, luego de seis. En ambos casos, el reingreso a la categoría de honor estará marcado por un duro contratiempo: el que provocan los incendios que afectan a esa parte del sur de Chile.

    Morados y auricielos tendrán que modificar sus respectivas localías ante el complejo escenario que enfrentan la capital de la región del Biobío y sus alrededores.

    Deportes Concepción debía recibir a O’Higgins, en lo que se presumía como una multitudinaria fiesta. El antecedente más cercano de la convocatoria del equipo que dirige Patricio Almendra fue su participación en la recta final de la Primera B, donde fue capaz de llevar 20 mil personas al choque ante Copiapó y 29 mil espectadores al encuentro frente a Cobreloa.

    El choque entre lilas y celestes estaba programado para el domingo 1, al mediodía. La emergencia trastocó los planes: se jugará el 2 de febrero en El Teniente, de Rancagua. Ambos clubes acordaron invertir las localías. “Producto de los incendios y de lo que ha acontecido, considerando que la región es zona de catástrofe, era imposible organizar el partido. Entonces, solicitamos a O’Higgins invertir la localía. Aceptó y la ANFP, también. Se está programado para el lunes 2, a las 20.30 horas”, ratifica Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción a El Deportivo.

    Esperan autorización

    En el caso de los auricielos, que recibirán a Coquimbo Unido, la dirigencia solicitó autorización para llevar el compromiso al estadio CAP, de Talcahuano. De conseguirla, el encuentro ante el actual campeón del fútbol chileno se disputaría el sábado 31, a las 20.30 horas.

    “Estamos a la espera de la resolución. La gestión va bien encaminada”, aseguran los estudiantiles, que en las últimas horas anunciaron dos refuerzos: el volante Ariel Uribe y el delantero argentino Agustín Urzi.

