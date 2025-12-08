VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Un partido lleno de emociones y con la incertidumbre viva hasta el final. Cuando todo parecía indicar que había alargue, los penquistas vencieron a Cobreloa por 3-2 en el tiempo añadido y se quedaron con una definición infartante. El cuadro lila jugará en la máxima categoría tras 18 años.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Deportes Concepción logró en Calama el ascenso a Primera División. Foto: Photosport

    La historia reciente de Deportes Concepción habla de sufrimiento y reconstrucción. Llegó a tocar fondo, enclaustrado en la parte más baja de la pirámide del fútbol local a raíz de una desafiliación. Los potreros, literalmente. Sin embargo se levantó, fue quemando etapas y ahora vuelve a un lugar en el que supo transitar regularmente: la Primera División. Los lilas lo lograron. Están de regreso en la máxima categoría y jugarán en la Liga de Primera 2026, tras un triunfo épico sobre Cobreloa (3-2).

    La serie estaba abierta, luego del 1-1 sucedido a mitad de semana en Collao, con 29 mil personas en el Ester Roa. A priori, la altitud de Calama podía ser un plus para los naranjas, que terminaron terceros en la temporada regular de la B. En ese afán, el técnico César Bravo mantuvo a su tridente de ataque Jara-Gotti-Valdés. En los penquistas, volvió el capitán Sebastián Silva.

    El Conce tenía una baja no menor, a ras de cancha. El DT Patricio Almendra no pudo estar con sus pupilos, debido a una suspensión. Por lo tanto, debió asumir su ayudante Mario Salgado, el mismo exfutbolista surgido desde Huachipato y que tuviera un periplo por Italia.

    El duelo fue propio de una final de liguilla. Mezcló tensión, nervios y no tanto juego atildado. Pero puro corazón. Este tipo de instancias suelen ser más emocionales y de detalles. El partido comenzó con intensidad, la que fue disminuyendo en el primer tiempo. Cobreloa se fue acercando a la portería visitante. En los 7’, un tiro libre de Aldrix Jara fue despejado por Nicolás Araya.

    Concepción pegó primero. La sorpresa en Calama llegó en los 37′, cuando Nelson Sepúlveda abrió el marcador con un fuerte remate al primer palo, luego de un pase filtrado de Josué Ovalle. El ex Cobresal quedó solo, de frente a Hugo Araya, y fusiló. En la acción siguiente, una falla del golero Araya casi genera el empate de Gustavo Gotti. De milagro no terminó en el 1-1.

    Los loínos fueron presionando y empujando en el complemento, sin embargo no era lo suficientemente preciso para dar con el arco. Mientras que el León de Collao sostenía su trabajo en una defensa ordenada y tratar de sacar rédito al balón detenido, una de las deficiencias naranjas. Así sucedió. En los 52′, Joaquín Larrivey hizo el 2-0 con un cabezazo tras un córner. Floja reacción de Araya. Fue el 19º tanto del inagotable ariete argentino.

    Cobreloa empezó a mostrar desesperación. Los ánimos se fueron caldeando. Todo estaba a pedir de los lilas. A la hora del juego, sucede un gran susto, por la fea lesión del paraguayo Jonathan Espínola: luxación del codo izquierdo. Debió salir y eso remeció a la visita. Después, a puro empuje, los loínos se llevaron por delante al rival.

    En los 77′, Gotti descontó con un cabezazo. El estadio reaccionó y levantó a los suyos. Hasta que sucede la jugada del penal. Minuto 83 y se sanciona la pena máxima a favor del local por mano de Gillard, tras testazo de Heredia. Álvaro Delgado tomó la responsabilidad y cumplió. Marcó el 2-2, que llevaba el partido a un alargue. Cobreloa logró cambiar el trámite y estaba mucho más cerca de la épica.

    Pero no. En un partidazo, esta historia tuvo un vuelco en el epílogo. En el tiempo añadido, cuando la prórroga tocaba la puerta, llegó el 3-2 del Conce. Otra vez Nelson Sepúlveda, con un tiro de primera tras un mal rechazo de Romero. Palo y gol. Ese gol que le da alegría a la Región del Biobío, porque uno de sus emblemas retorna a la elite.

    La última vez de Deportes Concepción en Primera fue en 2008. Bajó inmerso en numerosos líos administrativos. El equipo jugará en la máxima categoría 18 años después. Segundo ascenso seguido para el León de Collao, que rugió muy fuerte en el desierto. Como un grande.

