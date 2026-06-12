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    Culto

    Muere el artista David Hockney, ícono del Arte Pop

    El pintor de las piscinas luminosas de California, referente del pop art y pionero en el uso de tecnología en el arte, falleció a los 88 años en Londres

    Por 
    Equipo de Culto

    El artista británico David Hockney ha fallecido este viernes a los 88 años en su domicilio de Londres, según confirmó su equipo de comunicación a los medios internacionales.

    Nacido en Bradford en 1937, Hockney se consolidó como una figura clave del arte contemporáneo, conocido por sus vibrantes escenas californianas, sus innovadores paisajes y su constante experimentación con nuevas tecnologías.

    Hockney alcanzó fama mundial en los años 60 con obras icónicas como A Bigger Splash (1967) y Retrato de un artista (Piscina con dos figuras) (1972), que capturaban la luz, el hedonismo y la intimidad de Los Ángeles. Esta última obra batió récords en subasta al alcanzar los 90,3 millones de dólares en 2018, convirtiéndose en una de las más caras de un artista vivo. Su obra celebró abiertamente la homosexualidad en una época en la que aún era un delito en Reino Unido, y lo situó junto a figuras como Andy Warhol en el panorama del pop art.

    Formado en el Bradford College y el Royal College of Art de Londres, Hockney rechazó las tendencias abstractas dominantes para apostar por una figuración fresca, de líneas claras y colores intensos. Tras mudarse a California en 1964, encontró la luz y el ambiente que marcaron su estilo más reconocible. A lo largo de su carrera también destacó por sus retratos dobles, sus paisajes del Yorkshire y Normandía, y sus trabajos escenográficos para ópera y teatro.

    Innovador hasta el final, Hockney abrazó las nuevas tecnologías: desde sus foto-collages con Polaroid hasta sus dibujos realizados en iPad con la aplicación Brushes, con los que capturó la llegada de la primavera en Normandía durante la pandemia de 2020. “Podrán detener todo, pero no podrán cancelar la primavera”, escribió entonces.

    Hockney, fumador empedernido y apasionado de la vida, se mantuvo activo hasta el final. “Cuando estoy pintando me siento como si tuviera 30 años, como Picasso. Cuando no estoy pintando me siento como si tuviera 60 o así”, reconoció en una entrevista para El País en 2016.

    Más sobre:ArteDavid HockneyArte Culto

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