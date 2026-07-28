El potencial conflicto de interés que enreda al jefe del Departamento Jurídico del IND con Milovan Kegevic

La crisis institucional que vive el tenis chileno tras la impugnada elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación suma y suma nuevos capítulos. Esta vez, un potencial conflicto de interés relacionado con el Instituto Nacional de Deportes (IND), entidad que ha hecho noticia en los últimos días por la controvertida salida de su directora (s) Lorena Castillo.

En esta ocasión, el organismo que vela por el correcto uso de los recursos del fisco destinados al deporte y sus instituciones se ve involucrado en una situación bastante particular gracias al abogado Rodrigo Henríquez, jefe del Departamento Jurídico del IND, quien representó entre 2022 y 2025 a Kegevic en un largo litigio contra la Federación de Tenis en el Primer Tribunal Electoral Metropolitano, donde buscaba impugnar la reelección de Sergio Elías.

La situación genera un eventual conflicto de interés que denuncia el propio Elías, quien responsabiliza al abogado sobre el actuar del IND en la supervigilancia que pesa sobre la Fetech tras conocerse el antecedente proporcionado por la Universidad Bolivariana donde revela que Milovan Kegevic y Valentina Marín no figuran en los registros de esa casa de estudios. Si bien la institución denunció ante la Fiscalía, la acusan de omitir ciertos detalles en su propia investigación.

“Esto se origina porque este funcionario recomendó que cualquier impugnación se realizará una vez constituido el directorio y no antes. Algo que no podía ser, pensando en que de los nueve directores elegidos quedaron cuatro en ese momento. Entonces, es imposible que una directiva asuma sin cumplir el quórum mínimo”, señala el saliente timonel de la Fetech.

“Esta persona estuvo involucrada en un tema judicial defendiendo nada menos que al señor Kegevic. Entonces a mí me pareció muy mal que este señor esté participando de las decisiones que se toman en el IND, habiendo sido parte interesada en un conflicto con la Federación de Tenis. Éticamente, una persona de ese nivel tiene que abstenerse y dejar que otras personas manejen el tema y no él, que está obviamente comprometido con esta situación. Es algo inaudito”, añade.

Asimismo, hay una publicación en la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile (Anetech) junto a Kegevic en la que aparecen firmando un convenio. A esa publicación, Henríquez le da un “me gusta”, lo que despertó las suspicacias de la parte denunciante.

Denuncia a la Contraloría

Con estos antecedentes, el exvicepresidente electo de la Fetech, Iván Navarro, denunció a Rodrigo Henríquez ante la Contraloría General de la República. En un escrito dirigido a la contralora Dorothy Pérez, el renunciado dirigente da cuenta de una serie de eventuales conflictos de interés en los que habría incurrido el abogado.

Entre las situaciones que acusa, se encuentra el hecho de que el IND solo efectuó una parte de la supervigilancia y no fiscalizó en lo relativo a la “forma en que ha sido elegido el directorio”, desconociendo el Artículo 43 de la Ley del Deporte, que faculta a la entidad a solicitar antecedentes sobre este tema en particular.

En ese sentido, relata que los oficios iban firmados por el abogado, a través de sus iniciales, R.H.F., y que él mismo estuvo presente en las reuniones que los denunciantes de Kegevic sostuvieron con la ahora exdirectora subrogante del IND, Lorena Castillo.

Con todos estos antecentes, Navarro solicita que la Contraloría inicie un sumario por “infracción grave al principio de la probidad administrativa”.

Este medio solicitó una versión oficial al Instituto Nacional de Deportes y la respuesta fue que no se referirán al tema. Eso sí, de acuerdo a diversas fuentes consultadas, la entidad tomó conocimiento recientemente del vínculo de Henríquez y Kegevic.

En tanto, este último presentó un nuevo recurso ante el Primer Tribunal Electoral Metropolitano, en el que busca inhabilitar a los ministros Guillermo de la Barra y a los abogados Patricio Rosende y Luis Hernández por haber acogido una reclamación de los denunciantes del viñamarino, que inicialmente había sido declarada como extemporánea.