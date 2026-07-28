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    Política

    Kast se reúne con Fujimori previo a asumir la presidencia de Perú y apunta a fortalecer los lazos entre ambos países

    El Presidente fue consultado por los medios sobre las críticas de la exvocera de gobierno, Camila Vallejo, a la gestión de seguridad de este mandato, pero no respondió.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    El Presidente José Antonio Kast tiene una extensa agenda este martes en Perú, a propósito del cambio de mando del país vecino, donde asumirá Keiko Fujimori.

    Previo a la ceremonia, que se desarrollará a las 12.45 horas de Perú, 13.45 en Chile, el Mandatario ya hizo sus primeros movimientos.

    A eso de las 08.00 tuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

    Más tarde, hizo lo mismo con la aún presidenta electa de Perú. En esa cita también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Chile en Perú Milenko Sknoknic.

    Una vez realizadas las bilaterales, Kast se trasladó hasta la Casa O’Higgins, lugar donde vivió Bernardo O’Higgins por cerca de 20 años. Desde allá realizó una conferencia de prensa sin espacio a preguntas.

    “Fue un muy buen encuentro, habíamos tenido la posibilidad de estar en una reunión cuando yo asumí el mando en Chile, por lo tanto ya teníamos algún grado de vínculo”, partió señalando el Mandatario.

    Luego continuó: “Hoy estamos en esta casa, que es un símbolo de lo que es la visión de futuro que tuvo nuestro libertador Bernardo O’Higgins, quien vivió aquí en Perú por cerca de 20 años, y él señalaba que si bien era hijo de Chile, nacido en Chile, era peruano por gratitud, y esa visión de unión de Suramérica, es muy relevante y es algo que nosotros tenemos que profundizar. Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú, están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar”.

    En esa línea, agregó: “También podemos compartir experiencias, así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por la inclemencia del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto de esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú y cómo nosotros, habiendo pasado y estando viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos transmitirle esos conocimientos que lamentablemente se vienen adquiriendo en Chile fruto de estas tragedias”.

    Asimismo el Presidente informó que también pudo conversar con los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz y el vicepresidente electo de Colombia, sobre trabajar juntos en temas humanitarios, seguridad e integración económica.

    Con ello, sostuvo que su gobierno quiere restablecer los comités o gabinetes binacionales que se habían dado por largo tiempo entre Perú y Chile, así como también encuentros empresariales.

    “Nosotros ya tuvimos la visita de distintas agrupaciones y gremios empresariales en Chile. Ahora estamos esperando que se produzca lo mismo aquí en Perú. Siempre enfocados en mejorar la calidad de vida de nuestras naciones y enfrentar en conjunto lo que es esa gran ventana hacia el Asia-Pacífico, donde estuvo también nuestro canciller hasta hace pocos días”, complementó.

    Para cerrar, el Mandatario aseguró que seguirá recorriendo las zonas afectadas por la catástrofe en Chile: “Principalmente en el día de hoy la región de Atacama, mañana la región de Coquimbo, y después iremos analizando cómo ir en ayuda de todos nuestros compatriotas que hoy día están sufriendo las inclemencias de este fenómeno climatológico, sobre todo en la región de Maule, en la región de Ñuble y también en la región de Los Ríos”.

    Tras dar esa declaración, se retiró del lugar y fue consultado por los medios sobre las críticas de la exvocera de gobierno, Camila Vallejo, a la gestión de seguridad de este mandato, pero no respondió.

    Ahora, el Mandatario se trasladará al Congreso Nacional de Perú, para presenciar la ceremonia de cambio de mando.

    Más sobre:José Antonio KastKeiko FujimoriPerú

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