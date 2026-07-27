Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

Una semana lluviosa comenzó nuevamente en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que al menos este lunes 27 y martes 28, las precipitaciones serán protagonistas en toda la región.

Este lunes, la jornada comenzó con chubascos y hasta viento entre 25 y 40 km/h en algunos sectores. Pero el evento de lluvias se extenderá hasta la noche, con una intensidad mayor hacia la tarde.

En paralelo, distintos meteorólogos anunciaron que un total de tres sistemas frontales pasarán por la RM, dejando hasta cinco días de lluvia.

Esto es lo que se sabe sobre el pronóstico, hasta ahora.

Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

Lluvia en Santiago: los sectores afectados por el sistema frontal

Con chubascos aislados comienza este nuevo evento de lluvia que afectará a la Región Metropolitana. Hasta ahora, el pronóstico de Meteochile muestra que al menos en los primeros dos días de la semana se registrarán precipitaciones.

Estos son los sectores afectados de la RM por el frente durante estos días:

Colina: chubascos en la noche del lunes y durante el martes, desde la madrugada hasta la tarde.

Santiago centro: chubascos aislados durante la mañana y tarde del lunes y chubascos normales que comenzarán por la noche y se extenderán hasta la tarde del martes.

Santiago norte: chubascos en la noche del lunes, que se extenderán hasta la tarde del martes.

Santiago oriente: chubascos aislados hasta la tarde del lunes. En la noche, comienzan chubascos que se extenderán hasta la tarde del martes.

Santiago sur: chubascos débiles hasta la tarde del lunes. En la noche, chubascos que se extenderán hasta la tarde del martes.

Santiago poniente: chubascos aislados durante la mañana. En la tarde, lluvia aislada con viento entre 25 y 40 km/h. En la noche comienzan chubascos que se extenderán hasta la mañana del martes.

Curacaví: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la mañana del lunes. En la tarde empiezan los chubascos que se extenderán hasta la madrugada del martes 28.

Melipilla: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h por la mañana del lunes. En la tarde empiezan los chubascos que se extenderán hasta la madrugada del martes 28.

San José de Maipo: chubascos aislados durante la mañana. En la tarde y noche de este lunes, chubascos débiles y probables tormentas eléctricas. El martes, chubascos durante todo el día hasta la noche.

Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo. Foto: ATON.

Continúa la lluvia en Santiago durante la semana

El pronóstico de Meteochile muestra después una pausa de las lluvias, entre el miércoles y jueves. Sin embargo, el viernes 31 llegaría un tercer sistema frontal que aumentará el día de precipitaciones de esta semana.

Según la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, este tercer frente ingresaría el sábado 1 de agosto “y dejaría precipitaciones el domingo durante todo el día y durante la madrugada del día lunes”.

Se tendrá más información de los próximos eventos, a medida que se acerque la fecha.